Analitičari saglasni: Napad na Iran bio očekivan

Napad američko-izraelskih snaga na Iran je bio očekivan, a ciljevi akcije već unaprijed najavljeni – promjena sistema i uništenje šansi za razvoj nuklearnog naoružanja, saglasni su analitičari. U Američkoj strategiji konflikta sa Iranom postoji više ciljeva. Prvi je uništavanje proizvodnje balističkih projektila.

"Možete vi da imate bilo šta i bilo kakav nuklearni eksploziv ali ako ga ne možete baciti do Amerike, on nije prijetnja. Drugi cilj je obogaćivanje uranijuma i treći proizvodnja nuklearnog oružja", rekao je Miloš Šolaja, profesor Međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka.

Zatvoren je Ormuski moreuz, ključna ruta za tranzit petine svjetske nafte i gasa. to će i te kako zatresti svjetsko tržište.

"Amerika po Trampu počinje da se vraća u nešto što se zove energetska sila. Prekidanje tih logističkih trasa, trgovačkih puteva koji bi se mogli blokirati i ucjenjivati politički sigurno Americi ne odgovara", rekao je Saša Mićin, profesor na Fakultetu bezbjednosti u Banjaluci.

Sukobi se prelivaju na cijeli region. Strahuje i Liban hoće li biti uvučen.

"Bilo kakva akcija Hezbolaha koja bi označila neki napad na Izrael ili pokušaj ulaska Hezbolaha u taj sukob, kao što bi bilo raketiranje izraelske teritorije, sigurno bi dovelo do surove odmazde Izraela", rekao je Momir Turudić, urednik RTS-ovog portala Oko.

Intervencija je započeta protivno američkom Ustavu i međunarodnom pravu, ocjena je bivšeg pomoćnika državnog sekretara SAD za kontrolu naoružanja i međunarodnu bezbjednost Tomasa Kantrimena.

"Mislim da Iran ovoga puta neće pokazati istu uzdržanost i pokrenuće veći napad na američke i izraelske ciljeve širom Bliskog istoka. A to nosi rizik mnogo šireg regionalnog rata", rekao je Tomas Kantriman, bivši pomoćnik državnog sekretara SAD za kontrolu naoružanja i međunarodnu bezbjednost

Reakcije u Iranu podijeljene — dio građana na ulicama slavi, vjerujući da se otvara prostor za promjene, pristalice vlasti oplakuju lidera.

"Iranci koji žive u Berlinu su izašli na ulice i slave ubistvo Hamneija jer se to simbolično smatra početkom pada režima", rekla je Olga Dojč, potpredsjednica nevladine organizacije Monitor.

"Sve se više govori o postignutim rezultatima u neutralisanju nuklearnih postrojenja i lansirnih rampi i samih balističkih raketa, a mnogo manje se govori o ovom drugom drugom segmentu koji je iskazan kao ratni cilj", rekao je Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Izraelu.

Sukob je otvorio pitanje stabilnosti Bliskog Istoka ali i cijelog svijeta. Eskalacija bi mogla imati posljedice daleko od granica.