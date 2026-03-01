Logo
Nakon jedne SMS poruke žena ostala bez 3.500 evra: Ovo nikada nemojte da radite

Izvor:

Telegraf

01.03.2026

20:33

Foto: Unsplash

Koprivnička policija primila je krivičnu prijavu 44-godišnje Hrvatice kojoj je skinut novac sa računa nakon što je, prateći uputstva iz SMS poruke, ažurirala bankovnu aplikaciju, saopštili su u petak iz PU koprivničko-križevačke.

Policija je primila krivičnu prijavu 44-godišnjakinje zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela računarske prevare, nakon što joj je sa bankovnog računa neovlašćeno isplaćeno 3.500 evra.

Ротација-илустрација

Prema navodima policije, oštećena je 24. februara na mobilni telefon primila SMS poruku za koju je vjerovala da ju je poslala njena banka. Nepoznata osoba dovela ju je u zabludu tražeći da putem linka ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva i unese PIN, što je ona i učinila. Ubrzo nakon toga, sa njenog računa je isplaćen novac bez njenog odobrenja. Policija sprovodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla počinioca.

Savjeti za zaštitu

Iz policije upozoravaju građane da banke nikada putem SMS-a, imejla ili društvenih mreža ne traže:

Unos ličnih podataka;

PIN kod ili CVV broj sa kartice;

Lozinke ili jednokratne kodove za autentifikaciju putem linkova.

Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive linkove niti unose podatke na stranicama do kojih su došli putem poruka nepoznatih ili sumnjivih pošiljalaca.

Važna napomena: Poseban oprez je potreban kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti, poput onih koje upozoravaju na blokadu računa ili isticanje aplikacije.

U slučaju sumnje, građanima se preporučuje da se obrate svojoj banci putem službenih kontakata i aktiviraju dodatne sigurnosne opcije, kao što su biometrijska zaštita (otisak prsta ili prepoznavanje lica) i obavještenja o svim transakcijama.

