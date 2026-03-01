Policijski rukovodioci smijenjeni nakon protesta: Nisu preduzeli adekvatne mjere za obezbjeđenje javnog reda

U Albaniji su smijenjena dva policijska rukovodioca nakon protesta koji su organizovani u Tirani protiv vlasti, prenose albanski mediji.

Smijenjeni su, kako se navodi, generalni direktor državne policije Albanije Iljir Proda i direktor Policije Tirane Eljton Aljuši, a razlog za to je što policija nije preduzela adekvatne mjere za obezbjeđenje javnog reda i bezbjednosti.

Demokratska partija, predvođena Salijem Berišom, juče je organizovala protest svojih pristalica, tokom kojeg su iznesene oštre kritike na račun albanskog premijera Edija Rame.

Demonstracije su eskalirale kada je zapaljen dio kuće bivšeg komunističkog lidera Envera Hodže, koja je posljednjih godina funkcionisala kao umjetnički centar.

Demonstranti su na objekat bacali Molotovljeve koktele i pirotehniku.