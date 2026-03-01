Selo Svrčuge postalo pravi hit na na društvenim mrežama

Selo Svrčuge u Crnoj Gori na društvenim mrežama je pravi hit. Imaju i svoj sajt i nalog na instagramu. Posjete idu kao lude.

Imaju i svoj sajt i nalog na instagramu. Posjete idu kao lude. Ali im nedostaje rasvjeta.

Svrčugnjani su odlučili da to promjene i ne dopuste da Svrčuge zarastu u korov.

Više ne čekaju, već reaguju. Avanturu počinju y Renoy 4 starom 37 godina. Kreću na put od 4.000 kilometara. Putovaće do Pariza da cijela Evropa čuje za njihov problem.

Za avanturu je sve spremno a i podrška dolazi sa svih strana.

Ekonomija Prasići trenutno nisu skupi, ali jedna stvar mijenja stvar

Iz Turističke organizacije Herceg Novi poručuju da su upravo Takve inicijative zainteresovale turiste za ruralni turizam.

"Svrčuge se nalaze u blizini grada, to je 15-20 km vožnje autom tako da sigurno ruralnih seoksih domaćinstava su uvijek u trendu", rekla je Bojana Živković iz Turističke organizacije Herceg Novi.

Cijeli region navija, prati, dijeli i smije se zajedno s njima jer ovo nije priča o mraku, nego o ekipi koja svijetli jače od reflektora.

Svrčuge su pokazale da za veliku avanturu treba malo ljudi, puno duha i "Div velikog srca" kako od milja nazivaju svog četvorotočkaša...Ako ih četvorka slučajno izda, naći će alternativu.