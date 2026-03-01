Tuča na parkingu: Mladići nasrnuli na čovjeka, pa digli ruku i na djevojku

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje u kratkom roku po prijavi identifikovali su, locirali i lišili slobode dva operativno interesantna lica zbog sumnje da su se nasilnički ponašala prema jednom muškom i jednom ženskom licu.

Policija je postupila po prijavi da je jedno muško lice fizički napadnuto od strane dvije osobe. Ubrzo su identifikovani M.B. (21) i N.B. (22), operativno interesantna lica iz Bijelog Polja.

Svijet Ima stradalih: Oglasili se Amerikanci o njihovim žrtvama

- Sumnja se da su njih dvojica 28. februara 2026. godine oko ponoći, nakon kraće rasprave na parking prostoru ispred jednog maloprodajnog objekta, fizički napali oštećenog, zadavši mu više udaraca u predjelu tijela i nanijevši mu lake tjelesne povrede. Nakon što se napadnuti udaljio, osumnjičeni su ga sustigli i nastavili sa napadom - potvrđeno je za RINU u MUP Crne Gore.

Prema navodima iz istrage, u trenutku kada su osumnjičeni ponovo sustigli oštećenog, jedno žensko lice pokušalo je da ih razdvoji. Tom prilikom N.B. ju je, kako se sumnja, gurnuo na asfaltnu podlogu, usljed čega je i ona zadobila tjelesne povrede.

Svijet IDF procjenjuje da Iran ima oko 2.500 balističkih raketa

Osumnjičeni su lišeni slobode i uz krivičnu prijavu biće sprovedeni postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje.