Logo
Large banner

Tuča na parkingu: Mladići nasrnuli na čovjeka, pa digli ruku i na djevojku

Izvor:

Kurir

01.03.2026

16:13

Komentari:

0
Туча на паркингу: Младићи насрнули на човјека, па дигли руку и на дјевојку

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje u kratkom roku po prijavi identifikovali su, locirali i lišili slobode dva operativno interesantna lica zbog sumnje da su se nasilnički ponašala prema jednom muškom i jednom ženskom licu.

Policija je postupila po prijavi da je jedno muško lice fizički napadnuto od strane dvije osobe. Ubrzo su identifikovani M.B. (21) i N.B. (22), operativno interesantna lica iz Bijelog Polja.

Иран погодио амерички радар

Svijet

Ima stradalih: Oglasili se Amerikanci o njihovim žrtvama

- Sumnja se da su njih dvojica 28. februara 2026. godine oko ponoći, nakon kraće rasprave na parking prostoru ispred jednog maloprodajnog objekta, fizički napali oštećenog, zadavši mu više udaraca u predjelu tijela i nanijevši mu lake tjelesne povrede. Nakon što se napadnuti udaljio, osumnjičeni su ga sustigli i nastavili sa napadom - potvrđeno je za RINU u MUP Crne Gore.

Prema navodima iz istrage, u trenutku kada su osumnjičeni ponovo sustigli oštećenog, jedno žensko lice pokušalo je da ih razdvoji. Tom prilikom N.B. ju je, kako se sumnja, gurnuo na asfaltnu podlogu, usljed čega je i ona zadobila tjelesne povrede.

Иран-Израел-напад

Svijet

IDF procjenjuje da Iran ima oko 2.500 balističkih raketa

Osumnjičeni su lišeni slobode i uz krivičnu prijavu biće sprovedeni postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Tuča

Parking

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нема шта нема: Он је најбогатији краљ на свијету, посједује чак 38 приватних авиона

Svijet

Nema šta nema: On je najbogatiji kralj na svijetu, posjeduje čak 38 privatnih aviona

26 min

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Svijet

Krenula odmazda: Napadnut nosač aviona ABraham Linkoln

28 min

0
Сутра Дан жалости због погибије деветнаестогодишњег младића

Gradovi i opštine

Sutra Dan žalosti zbog pogibije devetnaestogodišnjeg mladića

31 min

0
Три играча Партизана заробљена у Дубаију

Košarka

Tri igrača Partizana zarobljena u Dubaiju

35 min

0

Više iz rubrike

Електричне тротинете од сада могу да возе само старији од 15 година

Region

Električne trotinete od sada mogu da voze samo stariji od 15 godina

52 min

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Horor u Splitu: Sin ubio oca pa dijelove tijela razbacao po plažama

7 h

0
Ухапшена Весна Меденица

Region

Uhapšena Vesna Medenica

19 h

0
Ацо Ђукановић

Region

Aci Đukanoviću određeno zadržavanje do 72 sata

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

16

Amerikanci progovorili o napadu na njihov nosač aviona

16

13

Tuča na parkingu: Mladići nasrnuli na čovjeka, pa digli ruku i na djevojku

16

12

Hodajuća nevolja: Optužen sin popularne pjevačice

16

06

Ima stradalih: Oglasili se Amerikanci o njihovim žrtvama

15

57

IDF procjenjuje da Iran ima oko 2.500 balističkih raketa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner