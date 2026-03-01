Sutra Dan žalosti zbog pogibije devetnaestogodišnjeg mladića

Izvor:
01.03.2026
15:50
U Kozarskoj Dubici sutra će biti Dan žalosti povodom tragične smrti devetnaestogodišnjeg Dubičanina Mihajla Ožegovića, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći.
Odluku o proglašenju Dana žalosti donio je načelnik opštine Igor Savković.
Zastave ispred zgrade opštine, na javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština, biće spuštene na pola koplja.
Na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, niti će biti emitovana muzika u ugostiteljskim objektima.
Ožegović je poginuo u noći sa petka na subotu prilikom slijetanja automobila "mercedes" sa kolovoza.
