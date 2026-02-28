Logo
Nova era zdravstva u Hercegovini: Prva operacija u angio sali nove trebinjske bolnice

Teodora Bjelogrlić

28.02.2026

19:18

Операција у требињској болници
Foto: ATV

Manji zahvat u prvoj angio sali, veliki je korak za zdravstvo Hercegovine. Operativni zahvati zbog kojih su pacijenti sa juga Srpske morali da putuju u veće centre, od sada se izvode u novoj trebinjskoj Bolnici.

Ugradnju pejsmejkera izveli su domaći doktori, uz podršku kolege iz Beča.

"Ovo je samo početak. Nadam se da će svakog dana biti sve više intervencija, i to sve složenijih. Ovo je simboličan početak, a svakim danom biće sve bolje i za pacijente i za nas", rekao je načelnik Odjeljenja interne medicine Bolnice „Sveti arhiđakon Stefan, 9. januar“ Aleksandar Radanović.

"Danas smo zajedno otvorili salu za intervencije ugradnjom LUP rekordera i pejsmejkera. Ovo predstavlja početak nove ere zdravstva u Hercegovini. Opšta bolnica u Trebinju je, u neku ruku, sada klinički centar Hercegovine", dodao je internista kardiolog Boris Goronja.

Pacijenti sa srčanim tegobama koji su do sada bili upućivani u druge kliničke ustanove, već naredne sedmice moći će intervencije da obave u svom gradu.

"Preseljenje ide po dinamičkom planu. Nemamo nikakvih problema. Velika zahvalnost kompletnom bijelom mantilu", istakao je direktor Bolnice „Sveti arhiđakon Stefan, 9. januar“ Nedeljko Lambeta.

Bijeli mantili već se šetaju novim objektom. Prebačeni su i svi pacijenti koji su boravili u staroj zgradu.

"Ovdje sada imamo centralni monitoring. Pacijenti su nam stalno pod nadzorom, sestra sve vidi. Sve je jednostavnije i bolje", kazala je glavna sestra Odjeljenja intenzivne njege Mila Svrdlan.

"Imamo sada dobro osoblje, dobru bolnicu. Možemo sada sve. Samo slava Bogu", dodaje jedan od pacijenata.

Izvedeni su i prvi operativni zahvati na Odjeljenju ortopedije. Plan je da od ponedjeljka nova trebinjska bolnica u potpunosti bude osposobljena za rad.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Trebinje

bolnica

