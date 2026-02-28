Aktivirana evropska krizna koordinacija vazdušnog saobraćaja

Eskalacijom bezbjednosne situacije na Bliskom istoku pogođeno više od 1.100 letova, a zbog zatvaranja vazdušnih prostora Izraela, Irana, Iraka, Sirije i drugih država aktivirana je evropska krizna koordinacija vazdušnog saobraćaja, saoopšteno je iz Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH.

"Spremni smo na sve scenarije, uključujući moguće dalje smanjenje vazdušnog saobraćaja, te ćemo pravovremeno preduzeti sve potrebne operativne mjere radi očuvanja bezbjednosti, stabilnosti i protočnosti vazdušnog saobraćaja iznad BiH", izjavio je direktor BHANSA Davorin Primorac.

On je naveo da bezbjednost vazdušnog saobraćaja ostaje apsolutni prioritet.

Više međunarodnih avio-kompanija, uključujući "Aegean", "Er Frans", KLM, Britiš ervejs", "Iberia", LOT, "Lufthansa", "Norvegian", "Skandinevijan erlajnz", "Turkiš erlajnz", "Virdžin", "Katar ervejs" i "Viz er", privremeno je obustavilo ili otkazalo letove prema Kataru, Kuvajtu, Libanonu, Siriji, Iraku, Iranu, Jordanu, Dubaiju i Izraelu, odnosno prema destinacijama koje su im bile u operativnom planu.

"Očekuje se da će dio prometa biti preusmjeren alternativnim rutama preko Saudijske Arabije, Egipta, Kipra, Turske i jugoistočne Evrope. U tom kontekstu, moguće je blago povećanje tranzitnog saobraćaja kroz jugoistočnu osu, uključujući vazdušni prostor BiH", dodaje se u saopštenju.

Operativni kapaciteti su, kako se navodi, stabilni i spremni za prilagođavanje, uključujući pojačano upravljanje protokom saobraćaja ukoliko dođe do dodatnog povećanja opterećenja".

Iz BHANSA navode da je situacija dinamična i da se procjene kontinuirano ažuriraju u skladu s razvojem događaja.