Savo Milošević novi trener sarajevskog Željezničara

Izvor:

Agencije

28.02.2026

21:55

Саво Милошевић
Foto: TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ

Srpski stručnjak Savo Milošević imenovan je za novog trenera fudbalera sarajevskog Željezničara, saopštio je danas klub iz Bosne i Hercegovine.

„FK Željezničar sa zadovoljstvom objavljuje da je za novog šefa stručnog štaba imenovan Savo Milošević (52). Iskusni fudbalski stručnjak preuzima vođenje prvog tima s jasnim ciljem stabilizacije rezultata, jačanja takmičarskog identiteta i izgradnje snažne, pobjedničke kulture u skladu sa tradicijom, vrijednostima i ambicijama kluba“, navodi se u saopštenju Željezničara.

Iz sarajevskog kluba podsjetili su da je Milošević prvi trenerski angažman imao u Partizanu, gdje je tokom godinu i po dana osvajao Kup Srbije. Nakon toga vodio je ljubljansku Olimpiju, reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a krajem 2024. godine vratio se na klupu Partizana, dok je poslednji angažman imao u iranskom Nasađiju.

Milošević je na klupi popularnog „Želja“ naslijedio nekadašnjeg trenera Crvene zvezde Slavišu Stojanovića, koji je smijenjen posle samo četiri meča.

