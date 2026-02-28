Savo Milošević novi trener sarajevskog Željezničara

Izvor:
Agencije
28.02.2026
21:55
Komentari:0
Srpski stručnjak Savo Milošević imenovan je za novog trenera fudbalera sarajevskog Željezničara, saopštio je danas klub iz Bosne i Hercegovine.
„FK Željezničar sa zadovoljstvom objavljuje da je za novog šefa stručnog štaba imenovan Savo Milošević (52). Iskusni fudbalski stručnjak preuzima vođenje prvog tima s jasnim ciljem stabilizacije rezultata, jačanja takmičarskog identiteta i izgradnje snažne, pobjedničke kulture u skladu sa tradicijom, vrijednostima i ambicijama kluba“, navodi se u saopštenju Željezničara.
Iz sarajevskog kluba podsjetili su da je Milošević prvi trenerski angažman imao u Partizanu, gdje je tokom godinu i po dana osvajao Kup Srbije. Nakon toga vodio je ljubljansku Olimpiju, reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a krajem 2024. godine vratio se na klupu Partizana, dok je poslednji angažman imao u iranskom Nasađiju.
Milošević je na klupi popularnog „Želja“ naslijedio nekadašnjeg trenera Crvene zvezde Slavišu Stojanovića, koji je smijenjen posle samo četiri meča.
Najnovije
Najčitanije
22
00
21
55
21
45
21
35
21
27
Trenutno na programu