Veliki derbi na Gradskom stadionu: Borac vodi protiv Sarajeva

Izvor:
ATV
28.02.2026
18:29
Komentari:0
Na Gradskom stadionu u Banjaluci na programu je veliki derbi Premijer lige BiH između fudbalera Borca i Sarajeva.
Fudbaleri Borca poveli su na Gradskom stadionu u Banjaluci, a gol je postigao Damir Hrelja u 47.minutu.
Sa sjeverne tribine, uoči početka utakmice, najvatreniji navijači Borca skandiraju “Hoćemo pobjedu!” čim su jasno stavili do znanja šta očekuju od ekipe trenera Vinka Marinovića.
Najnovije
Najčitanije
19
59
19
55
19
50
19
38
19
38
Trenutno na programu