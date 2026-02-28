Logo
Veliki derbi na Gradskom stadionu: Borac vodi protiv Sarajeva

28.02.2026

Премијер лига БиХ: ФК Борац против Сарајева у Бањалуци
Foto: ATV

Na Gradskom stadionu u Banjaluci na programu je veliki derbi Premijer lige BiH između fudbalera Borca i Sarajeva.

Borac - Sarajevo

Fudbaleri Borca poveli su na Gradskom stadionu u Banjaluci, a gol je postigao Damir Hrelja u 47.minutu.

Sa sjeverne tribine, uoči početka utakmice, najvatreniji navijači Borca skandiraju “Hoćemo pobjedu!” čim su jasno stavili do znanja šta očekuju od ekipe trenera Vinka Marinovića.

