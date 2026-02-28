Logo
Dodik: Republika Srpska će uvijek biti uz svoje prijatelje i saveznike iz Izraela

Izvor:

ATV

28.02.2026

19:50

Komentari:

1
Милорад Додик
Foto: ATV

Republika Srpska će uvijek biti uz svoje prijatelje i saveznike iz Izraela, s kojima smo na ovim prostorima od srednjeg vijeka preko Jasenovca, Gradine i današnjih dana dijelili i dobro i zlo, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Izrael i mi dijelimo egzistencijalnu prijetnju, koju po nas predstavljaju radikalni islam i politike proizašle iz njega. Zato danas pružam punu podršku premijeru Benjaminu Netanjahuu.

Svaka akcija koja za cilj ima očuvanje bezbjednosti Države Izrael i jevrejskog naroda je opravdana i razumljiva", napisao je Dodik na Iksu.

Dodik je podsjetio da je Republika Srpska nastala borbom koju su protiv nas vodili ljudima, naoružanjem, ideologijom i radikalizmom koji je dolazio iz Irana.

"Decenijama sam ukazivao na uticaj Irana na radikalizaciju prilika ovdje, pa i činjenicu da su paralelno išli procesi pokušaja otimanja imovine Republike Srpske, a davanja Iranu svega kroz širom otvorena vrata Sarajeva. Direktna podrška Irana Aliji Izetbegoviću i dolazak nezvanih terorista iz Irana u BiH u borbi protiv srpskog naroda, instaliranje preko 400 službenika u iranskoj ambasadi u Sarajevu da šire radikalni islam, dovelo je do formiranja terorističkog kampa u Sarajevu, Pogorelica, gdje su obučavani islamski teroristi kasnije regrutovani za napad 11. septembra u SAD i širom Evrope", naveo je Dodik.

Dodik je istakao da Donald Tramp demonstrira da je američki predsjednik posvećen zaštiti judeo-hrišćanske civilizacije, njene bezbjednosti i načina života.

"On zaslužuje punu podršku u momentu kada američku snagu koristi da riješi uzroke nestabilnosti i sukoba u svijetu - upravo one koji ugrožavaju i Izrael i nas. Žao mi je zbog stradanja civila na svim stranama i očekujem brzo smirivanje i nastavak dijaloga", zaključio je Dodik.

Komentari (1)
