Zastave na pola koplja: Sutra Dan žalosti u Republici Srpskoj

Izvor:

ATV

28.02.2026

15:52

Заставе на пола копља: Сутра Дан жалости у Републици Српској
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske proglasila je 1. mart 2026. godine za Dan žalosti, u znak sećanja na tragične događaje iz 1992. godine koji su doveli do izbijanja sukoba u bivšoj SR Bosni i Hercegovini.

Na ovaj dan, sve institucije Republike Srpske imaće zastave spuštene na pola koplja, a kulturne manifestacije će biti otkazane.

Sportski događaji će biti prilagođeni ovom važnom danu žalosti.

Tagovi :

Dan žalosti

1. mart

Vlada Republike Srpske

