Zastave na pola koplja: Sutra Dan žalosti u Republici Srpskoj

Izvor:
ATV
28.02.2026
15:52
Komentari:0
Vlada Republike Srpske proglasila je 1. mart 2026. godine za Dan žalosti, u znak sećanja na tragične događaje iz 1992. godine koji su doveli do izbijanja sukoba u bivšoj SR Bosni i Hercegovini.
Na ovaj dan, sve institucije Republike Srpske imaće zastave spuštene na pola koplja, a kulturne manifestacije će biti otkazane.
Sportski događaji će biti prilagođeni ovom važnom danu žalosti.
