Sutra Dan žalosti u Srpskoj

SRNA

28.02.2026

16:07

Сутра Дан жалости у Српској

U Republici Srpskoj sutra je Dan žalosti povodom 34 godine od početka tragičnog sukoba u BiH, izjavio je Srni ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.

On je naveo da je odluku o proglašenju Dana žalosti donijela Vlada Republike Srpske na inicijativu resornog ministarstva i Boračke organizacije Srpske.

Predsjedništvo BORS-a je 2025. godine na jednoj od svojih sjednica donijelo zaključak da se od nadležnih institucija Republike Srpske traži da se 1. mart proglasi danom žalosti u Republici Srpskoj.

U BORS-u smatraju da je ovaj prijedlog opravdan jer je 1. mart 1992. godine asocijacija na početak rata u BiH i stradanja koje je potom uslijedilo.

Tog datuma, napominju iz BORS-a, održan je nelegitimni referendum o secesiji BiH od Jugoslavije, bez učešća srpskog naroda, a na sarajevskoj Baščaršiji napadnuta je svadbena povorka pri čemu je ubijen Nikola Gardović, ranjen pravoslavni sveštenik Radenko Mirović, a srpska trobojka zapaljena.

Nakon toga uslijedio je niz događaja - prelazak Hrvatske vojske u tadašnji Bosanski Brod 3. marta, zločin nad Srbima u Sijekovcu 26. marta, u Kupresu 3. aprila, što su bili direktni povodi za početak građanskog rata u BiH, u kojem je, uz uvažavanje svih žrtava, srpski narod najviše stradao, navodi se u saopštenju BORS-a.

U dijelu FBiH sa većinskim bošnjačkim stanovništvom 1. mart se obilježava kao takozvani dan nezavisnosti BiH, jer je tada prije 32 godine održan nelegalni referendum o nezavisnosti i otcjepljenju BiH od SFRJ.

Srbi u Republici Srpskoj 1. mart pamte po ubistvu srpskog svata u Sarajevu, što je bio i okidač za početak ratnih sukoba.

Ovaj tragični datum u Republici Srpskoj se ne praznuje, već 21. novembar - dan kada je u američkoj vazduhopolovnoj bazi "Rajt-Peterson" kod Dejtona parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u BiH, koji je obilježio kraj građanskog rata u BiH.

Dan žalosti

rat u BiH

Radan Ostojić

