Tuga! Umro poznati glumac nakon šest mjeseci borbe za život

Turski pozorišni i televizijski glumac Ibrahim Jildiz preminuo je nakon šest mjeseci borbe za život, pošto je u avgustu prošle godine zadobio teške povrede kada je na njega palo drvo tokom snažnog nevremena u Istanbulu.

Nesreća se dogodila 15. avgusta 2025. godine oko 14.45 časova u ulici Nur, u naselju Orta Mahale u opštini Kartal.

Prema navodima lokalnih medija, Jildiz je pokušao da dohvati plastičnu stolicu koju je vjetar odneo na ulicu, kada se usljed jakih udara vetra drvo srušilo i palo na njega.

Građani koji su se zatekli na licu mjesta uspjeli su da ga izvuku ispod stabla, a ubrzo su stigle i policija i ekipe Hitne pomoći.

Košarka Nikola Jokić je heroj NBA: Džoker naučio siledžiju pameti

Ljekari su konstatovali da je zadobio teške tjelesne povrede, nakon čega je kolima Hitne pomoći prevezen u bolnicu, gdje je sve vreme bio na liječenju u jedinici intenzivne njege.

Tragičnu vijest o njegovoj smrti saopštila je glumica Alina Boz putem društvenih mreža.

"Duboko smo potreseni zbog gubitka našeg dragog prijatelja Ibrahima Jildiza. Dženaza će se klanjati poslije podne-namaza u džamiji Safa (Kartal Soganlik). Ovim putem obavještavamo sve prijatelje i voljene. Porodici, rodbini i obožavaocima želimo strpljenje i saučešće", navela je ona.

Uprkos višemesečnoj borbi ljekara, mladi glumac je podlegao povredama, ostavivši iza sebe porodicu, prijatelje i kolege koji se opraštaju od njega potresnim porukama, prenosi Telegraf.