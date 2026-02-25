Šta znamo o drugoj sezoni serije Vitez sedam kraljevstava

Najnoviji spin-of Igre prijestola, serija Vitez sedam kraljevstava, oduševio je obožavaoce fantastike pričom o simpatičnim autsajderima, izbjegavajući dvorske spletke koje su karakterisale njene prethodnike.

Radnja je smještena između događaja iz Zmajeve kuće i Igre prijestola te prati viteza pustolova Danka i njegovog štitonošu Ega.

Serija se temelji na trima novelama koje je Džordž R. R. Martin napisao između 1998. i 2010. godine, a koje su 2015. objedinjene u knjizi Vitez sedam kraljevstava.

Kako prenosi "Entertejnment Vikli", izvršni producent Rajan Kondal još 2024. je opisao novele kao "divnu protivtežu Džordžovom svijetu, koji se uglavnom bavio onim jednim postotkom na vrhu: kraljevima, lordovima i damama koji su vodili igru prijestola na račun običnog pučanstva".

Dodao je kako priče o Danku i Egu "govore o običnim ljudima koji pate zbog igre prijestola koju igraju plemići".

Prva sezona od šest epizoda završena je u nedjelju, 22. februara, a pohvalili su je i kritičari i sam Martin.

"Dank i Eg oduvijek su mi bili miljenici, a glumci koje smo pronašli da ih utjelove jednostavno su nevjerovatni", napisao je autor na svom blogu.

S obzirom na to da priča o Danku i Egu još nije gotova, postavlja se pitanje hoće li biti druge sezone. U nastavku donosimo sve što je do sada poznato.

Druga sezona je potvrđena

HBO je još u novembru 2025. potvrdio da će se snimati druga sezona serije Vitez sedam kraljevstava.

U trenutku pisanja ovog teksta, snimanje je u toku u Belfastu u Sjevernoj Irskoj.

Martinova franšiza i dalje je vrlo uspješna na HBO, koji je najavio i četvrtu sezonu drugog prednastavka Igre prijestola, serije Kuća zmaja, čija treća sezona na male ekrane stiže ovog ljeta.

Radnja druge sezone

Druga sezona serije Vitez sedam kraljevstava adaptiraće Viteza pod zakletvom, drugu novelu iz sage o Danku i Egu.

Nakon krvavog Suda sedmorice i Egove odluke (Dekster Sol Ansel) da prkosi svojoj kraljevskoj porodici kako bi se pridružio Danku (Piter Klafi), Vitez pod zakletvom prati dvojac koji se udružuje sa starijim vitezom u potrazi za Tansel (Tanzyn Kroford).

Uoči finala prve sezone, šouraner Ira Parker govorio je o namjeri da se očuva epizodna priroda novela.

"Ne radi se o tome da imamo napete niti koje se provlače kroz cijelu priču, već su Dank i Eg svake sezone na novom mjestu. Postavimo priču, ispričamo je i zaokružimo", izjavio je.

Ako serija bude obnovljena i za treću sezonu, plan je adaptirati Tajanstvenog viteza, treću novelu iz Martinove zbirke.

Martin je spominjao pisanje dodatnih priča o Danku i Egu, a Parker ih željno iščekuje kako bi ih prilagodio za ekran.

"Nisam siguran da je kraj treće novele pravo mjesto za završetak serije", rekao je Parker, dodavši:

"Mislim da ovi dečki imaju još puno toga za reći o prirodi odnosa i o tome kako se on mijenja tokom života".

Ko glumi u drugoj sezoni?

Službeni popis glumaca za drugu sezonu još nije objavljen, ali poznato je da se Klafi i Ansel vraćaju kao Dank i Eg.

U razgovoru za "D A.B. Klab" u februaru ove godine, Parker je spomenuo neke od likova koje želi istražiti u drugoj sezoni, kao što su Roksan Veber, Benis of d Braun Šild i ser Justas Ozgrej.

"Ne mogu puno otkriti, ali angažovali smo troje apsolutno briljantnih glumaca za te uloge", rekao je.

Pojavile su se i glasine da bi se glumačkoj postavi mogao pridružiti Henri Kejvil, bivši Superman i zvijezda serije Vještac, dijelom zbog šaljivog komentara koji je Ansel iznio tokom panela na Komik-Konu.

Međutim, Klafi je na svom Instagramu to nazvao "potpunim nesporazumom", pojasnivši da Anselov lapsus "nema nikakve veze s dolaskom Henrija Kejvila u seriju ili u svemir Igre prijestola, iako bi volio da ima!".

Premijera druge sezone serije Vitez sedam kraljevstava trenutno je planirana za 2027. godinu.