Bašić srušio Radnik, Laktaši nadomak polufinala Kupa BiH

ATV

25.02.2026

16:41

0
ФК Лакташи ФК Радник КУП БиХ
Foto: ATV

Golovima Srđana Bašića fudbaleri Laktaša savladali su bijeljinski Radnik rezultatom 2:0 u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa BiH.

Tim Slobodana Starčevića stekao je lijepu prednost pred revanš u Semberiji za 15 dana i ima realne šanse da ostvari istorijski uspjeh u ovom takmičenju.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Politička perspektiva Crnatka krajnje sumorna, baš kao i sudbina PDP-a

"Na neki način sam iskoristio i pobjedu Bode Glimta protiv Intera, neću da poredim ove dvije ekipe sa Ligom šampiona, ali sigurno da jedan mali klub sa velikom energijom, velikim motivom i bez straha može da odigra jednu kompaktnu utakmicu kao mi danas. Ništa nije završeno, Radnik će se sigurno dobro spremiti za revanš i pokušati da nadoknadi zaostatak", izjavio je Starčević.

Srđan Bašić je nastavio seriju golova iz prvog dijela sezone i najavio sjajnu formu i u nastavku prvoligaškog karavana Srpske.

"Stekli smo lijepu prednost, ali moramo da nastavimo ovako i u revanšu. Nisam skroz zadovoljan našom igrom, jer smo pali nakon prvog gola. Ako se budemo puno branili možda nećemo uspjeti da zadržimo prednost. Oni su kvalitetna ekipa, ali i mi smo. Nadam se da možemo i u Bijeljini da pokažemo karakter i plasiramo se u narednu fazu takmičenja", rekao je Bašić.

Fudbaleri Radnika, s druge strane, nisu u najboljoj formi na početku drugog dijela sezone. Loša realizacija zadaje glavobolju šefu stručnog štaba Dušku Vraneševiću koji je svjestan da je pred njegovim timom dosta posla.

Најновија вијест

Srbija

Umjesto vode, bebi u flašicu sipala medicinski benzin: Detalji horora u vrtiću

"Očekivali smo tešku utakmicu. Laktaši su najbolji tim u Prvoj ligi Republike Srpske i imaju dobar kontinuitet. Znali smo da će preskakanjem igre i drugom loptom pokušati da nas ugroze. To se i desilo u prvom poluvremenu gdje su postigli gol i mi smo morali da jurimo rezultat. Mi smo stvorili veliki broj prilika, ali lopta nije htjela u gol", izjavio je Vranešević.

Revanš utakmica na programu je 11. marta na Gradskom stadionu u Bijeljini.

Kup BiH

FK Laktaši

FK Radnik

