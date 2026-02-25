Sudija snimao gole fudbalerke - dobio sramnu kaznu

Svijet ženskog fudbala potresao je nezapamćeni skandal u Austriji, koji je dobio svoj epilog na sudu u Feldkirhu, ali je presuda izazvala više bijesa nego pravde.

Muškarac koji je godinama bio funkcioner u ženskom fudbalskom klubu Altah i ugledni sudija u Švajcarskoj, osuđen je na svega sedam mjeseci uslovne kazne zbog snimanja fudbalerki u svlačionicama i tuševima.

Pored uslovne kazne, on će morati da plati kaznu od 1.200 evra, kao i po 625 evra kompenzacije svakoj od žrtava.

Ovaj jezivi slučaj trajao je godinama – od 2020. do 2025. godine. Optuženi je koristio svoju poziciju čovjeka od povjerenja kako bi postavljao skrivene kamere i snimao djevojke dok su se presvlačile i tuširale.

Prema navodima tužilaštva, identifikovano je oko 30 žrtava, među kojima je bilo i maloljetnica.

Potresno pismo žrtava pročitano je u sudnici:

"Mi smo mlade žene, dijelom još uvek djevojčice. Ovo što se dogodilo nam je izvuklo tepih pod nogama. Godinama nam je govorio da je svlačionica naš dom, a onda je taj dom uništio neko za koga smo mislili da nam je porodica".

Eleni Ritman, bivša igračica Altaha koja sada nastupa u Francuskoj, javno je istupila na Instagramu, ne krijući zgroženost presudom.

"Ovo me je ostavilo bez teksta. Počinilac nije bio samo vrhunski sudija u Švajcarskoj, već i zvaničnik kluba. Tamo je snimao igračice, uključujući i maloljetnice. Pitam se, da li je ovo adekvatna kazna? Da li ovakva presuda djeluje kao odvraćanje za druge?", poručila je Eleni, dodajući da se djevojke i danas ne osjećaju bezbjedno u javnim tuševima.

Sudija obrazloženjem presude dodatno zgrozio javnost

Obrazloženje sudije dodatno je podgrijalo vatru. Naime, sudija je istakao da postoji velika razlika "da li neko samo gleda slike ili ih sam kreira", što je mnogima zvučalo kao ublažavanje težine zločina koji je počinio funkcioner kluba.

Iako je odbrana tvrdila da snimci nisu proslijeđeni trećim licima i da su uništeni, trauma djevojaka ostaje trajna.

Ministarka sporta Austrije, Mihaela Šmit, nazvala je ovaj čin "odvratnim", poručivši da sportistkinje moraju biti bezbjedne u svojim svlačionicama.

Klub Altah je najavio uvođenje novih bezbjednosnih mjera od marta, u saradnji sa Fudbalskim savezom Austrije, kako se ovakav horor nikada ne bi ponovio.

Tužilaštvo još uvijek razmatra žalbu na presudu, dok javnost u Austriji i Švajcarskoj bruji o sramno niskoj kazni za čovjeka koji je zloupotrijebio djecu i mlade sportistkinje.

