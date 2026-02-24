Četvrtfinale kupa BiH: Laktaši dočekuju Radnik

Tim Slobodana Starčevića nada se da pred domaćom publikom može do povoljnog rezultata pred revanš, a šef struke lidera Prve lige Republike Srpske svjestan je težine posla.

Za dobar rezultat biće potrebno da borbena gotovost cijele ekipe bude na najvišem nivou, a da jedva čekaju prvi sudijski zvižduk potvrdio je i Marko Babić. Ofanzivac koji je iz saigrače Marka Perovića i Srđana Bašića sa osam golova na vrhu liste strijelaca u Prvoj ligi Srpske, vjeruje u dobru partiju.

Sutra su na programu još dvije utakmice četvrtfinala Kupa BiH. Na teškom ispitu je dobojska Sloga koja pod vođstvom novog starog trenera Nedima Jusufbegovića gostuje Željezničaru.

Prvi će na teren sutra Laktaši i Radnik od 13 časova. Utakmica na Grbavici počinje u 16, dok će od 18 i 30 Sarajevo dočekati Velež.