Ronaldo ostaje u Saudijskoj Arabiji

23.02.2026

18:30

Роналдо остаје у Саудијској Арабији
Foto: Tanjug

Portugalski fudbaler Kristiano Ronaldo stavio je tačku na sve spekulacije o svojoj budućnosti i jasno poručio da ostaje u klubu. Poslije ubjedljive pobjjede njegovog tima nad ekipom Al-Hazem (4:0), zvijezda Al-Nasr je istakao je da nema dilemu gd‌je želi da nastavi karijeru i da se u Saudijskoj Arabiji osjeća potpuno zadovoljno i poštovano.

Portugalac je naglasio da su on i njegova porodica od prvog dana prihvaćeni na najbolji način, čime je demantovao navode o eventualnim nesuglasicama ili odlasku iz kluba. Time je jasno stavio do znanja da ostaje dio projekta.

"Pripadam Saudijskoj Arabiji i želim da ostanem ovd‌je. Ova zemlja je prihvatila mene, moju porodicu i moje prijatelje. Srećan sam i ponavljam još jednom, ostajem ovd‌je", poručio je Ronaldo.

Na terenu je ponovo pokazao klasu.

Postigao je dva gola u sigurnoj pobjedi i još jednom dokazao da i u petoj deceniji života ostaje jedan od najefikasnijih igrača u ligi. Njegova realizacija i dalje pravi razliku u ključnim utakmicama.

Od dolaska u klub krajem 2022. godine, Ronaldo je postao zaštitno lice takmičenja Saudijske lige. Portugalac značajno je podigao interesovanje širom svijeta, uticao je na dolazak drugih velikih fudbalera i povećao medijsku pažnju prema fudbalu u Saudijskoj Arabiji.

Uprkos brojnim pričama tokom prelaznih rokova, Ronaldo je jasno stavio do znanja da je fokusiran na sadašnjost i ciljeve sa ekipom.

Prema njegovim rečima i formi na terenu, planira da i dalje bude jedna od glavnih figura i važan ambasador fudbala u Saudijskoj Arabiji.

Kristijano Ronaldo

