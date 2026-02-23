Logo
Bura u Barseloni: Laporta optužen za pranje novca, oglasio se i klub

23.02.2026

12:24

Predsjednik Barselona Đoan Laporta reagovao je na krivičnu prijavu koju je protiv njega podnio jedan član kluba pred Nacionalnim sudom, a u kojoj se bivši čelnik optužuje za navodno pranje novca i nezakonito naplaćivanje provizija.

Laporta je u intervjuu za Radio Katalonija odbacio sve optužbe, nazvavši ih pokušajem diskreditacije uoči izbora za predsjednika kluba.

"Sve je apsolutno lažno. Ovo je pravosudna i medijska strategija s ciljem da se naudi mojim interesima i onome što predstavljam na izborima", poručio je Laporta.

Optužbe o spornim provizijama i međunarodnoj mreži firmi

Prema navodima prijave, o kojima je prvi izvestio list "El Periodiko", navodno je postojala mreža kompanija sa sjedištima u Španiji, Kipru, Dubaiju, Hrvatskoj i Estoniji, preko kojih su, kako se tvrdi, isplaćivane nezakonite provizije u okviru više poslova realizovanih tokom Laportinog mandata.

Među spornim operacijama navode se produženje sponzorskog ugovora sa kompanijom "Najki", kao i radovi na renoviranju stadiona "Kamp Nou".

Očekuje se da će Nacionalni sud uskoro dodijeliti predmet jednom od sudija, koji će odlučiti da li će prijava biti prihvaćena i da li će biti pokrenuta zvanična istraga.

"Kampanja blaćenja pred izbore"

Laporta tvrdi da je riječ o organizovanoj kampanji usmjerenoj na podrivanje njegove kandidature.

"Već duže vrijeme pokušavaju da nanesu štetu i uprljaju izborni proces i Barselonu. Prave konstrukciju i plasiraju priču koja nije istinita", rekao je on.

Govoreći o transparentnosti poslovanja kluba, Laporta je naglasio da postoje ograničenja kada je riječ o objavljivanju pojedinih ugovora.

"Ne možemo sve ugovore iznositi u javnost. Transparentnost ima granice, a to je strategija kluba. Postoje i klauzule o povjerljivosti. U tim okvirima možemo biti transparentni, ali to je deo normalnog poslovanja", istakao je čelnik Barse.

Dodao je i da mu još nisu poznati detalji prijave: "Ne znamo ko je podnio prijavu niti koliki su navodni iznosi. Sve je urađeno s namjerom da se naudi i okleveta".

Laporta je negirao da je vršio bilo kakve transfere novca ka Dubaiju ili Kipru, ali je najavio mogućnost pravnih koraka protiv onih koji, kako kaže, iznose klevete.

Pored Laporte, u prijavi se pominju i bivši članovi njegove uprave, uključujući Rafaela Hustea, Mariju Elenu Fort, Eduarda Romeua i Ferana Oliveo.

Saopštenje Barselone: "Optužbe radikalno lažne"

Fudbalski klub Barselona saopštio je da su informacije o prijavi podnijetoj protiv predsjednika Đoana Laporte pred Nacionalnim sudom "radikalno lažne i neosnovane".

Reagujući na navode koje je objavio list "El Periodiko", klub je naveo da je još 19. januara obavijestio novinare i organizaciju Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) da su informacije netačne i da se, po svemu sudeći, zasnivaju na falsifikovanim ili ozbiljno manipulisanim dokumentima.

Barselona je poručila da ne isključuje pokretanje pravnih postupaka protiv podnosioca prijave zbog lažnog prijavljivanja i klevete, kao ni protiv medija koji su objavili vijest.

Klub je naglasio da se sve odvija u jeku izbornog procesa i ocenio da bi objavljivanje takvih informacija moglo predstavljati pokušaj uticaja na regularnost izbora i volju članova.

