Gdje su u Evropi ljudi najbogatiji, a gdje najsiromašniji? Na dnu ljestvice "gužva"

Izvor:

Indeks

23.02.2026

12:14

Komentari:

0
Гдје су у Европи људи најбогатији, а гдје најсиромашнији? На дну љествице "гужва"

Nejednakost u bogatstvu širom Evrope izražena je, a podaci o imovini po odrasloj osobi otkrivaju jasan jaz između bogatijih i siromašnijih nacija.

Neto vrijednost, odnosno bogatstvo, definiše se kao ukupna vrijednost imovine domaćinstva umanjena za dugove, a obuhvata finansijsku i stvarnu imovinu poput nekretnina.

Кијев Украјина

Svijet

Azarov: "Strane korporacije i zapadne zemlje preuzele ukrajinsko nacionalno bogatstvo"

Prema „Globalnom izvještaju o bogatstvu 2025“ (Global Wealth Report 2025), koji je objavila kompanija UBS, prosječno bogatstvo po odrasloj osobi u 2024. godini značajno se razlikovalo u 31 evropskoj zemlji – kretalo se od 29.923 evra u Turskoj do čak 634.584 evra u Švajcarskoj, piše Indeks.

Švajcarska i Luksemburg na vrhu

Unutar Evropske unije jaz je nešto manji, ali i dalje izražen – raspon se kreće od 44.568 evra u Rumuniji do 523.591 evra u Luksemburgu. Švajcarska i Luksemburg jedine su zemlje u kojima prosječno bogatstvo po odrasloj osobi premašuje 500.000 evra. Na trećem mjestu nalazi se Danska sa 444.898 evra.

Prosječno bogatstvo veće od 300.000 evra zabilježeno je i u Holandiji – 342.477 evra, Norveškoj – 340.364 evra, Belgiji – 322.805 evra, Ujedinjenom Kraljevstvu – 313.840 evra i Švedskoj – 308.935 evra.

Џенан Ћишић

Društvo

Mladić iz BiH kupio kuću u Njemačkoj za 7.000 KM: U njoj našao bogatstvo

Ujedinjeno Kraljevstvo tako se pozicionira kao najbogatije među pet najvećih evropskih ekonomija, dok je Italija na začelju sa prosječnim bogatstvom od 198.321 evra. Poređenja radi, u Francuskoj taj iznos iznosi 278.550 evra, u Njemačkoj 237.172 evra, a u Španiji 215.945 evra.

Hrvatska pri dnu

U više od trećine analiziranih zemalja prosječno bogatstvo po odrasloj osobi niže je od 100.000 evra. U tu grupu spadaju Letonija – 91.783 evra, Češka – 86.791 evro, Hrvatska – 76.358 evra, Estonija – 72.276 evra, Litvanija – 63.189 evra, Slovačka – 58.573 evra, Poljska – 56.159 evra, Mađarska – 55.276 evra, Bugarska – 47.798 evra, Rumunija – 44.568 evra i Turska – 29.923 evra.

U izvještaju se napominje da i prosječno (aritmetička sredina) i medijalno bogatstvo imaju svoja ograničenja i mogu dati znatno različite rezultate. Medijan predstavlja tačnu srednju vrijednost u raspodjeli bogatstva – odnosno iznos koji dijeli stanovništvo na dvije jednake polovine, pri čemu jedna polovina ima više, a druga manje od tog iznosa.

