Od prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva skoro 130 miliona KM

Izvor:

SRNA

22.02.2026

09:30

Foto: ATV

Vrijednost prodaje proizvoda poljoprivede, šumarstva i ribarstva poslovnih subjekata u Republici Srpskoj u zadnjem prošlogodišnjem kvartalu bila je 129,72 miliona KM i veća je za 20,2 odsto nego u istom periodu 2024. godine, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Najveća vrijednost prodaje od 62,7 miliona KM bila je kod proizvoda šumarstva i veća je za 28,1 odsto u odnosu na isti period 2024. godine.

Kada je riječ o stočarskim proizvodim, vrijednost prodaje bila je 38,6 miliona KM, a ratarskih proizvoda 10,44 miliona KM.

Vrijednost otkupa od porodičnih gazdinstava proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u Srpskoj u zadnjem tromjesječju prošle godine bila je 55,05 miliona KM i manja je za 0,6 odsto u odnosu na isti period 2024. godine.

Najveća vrijednost otkupa od 32,8 miliona KM bila je kod stočarskih proizvoda.

11

57

Britansko istraživanje: Otkrivene genetske sličnosti raka kod mačaka i ljudi

11

54

Sijarto: Brisel planira 20. paket sankcija - Mađarska neće podržati

11

53

Oproštaj od mlade majke troje djece poginule u teškoj nesreći: Život je izgubila naša draga Sanja dok se vraćala kući

11

30

Koverta za babine izazvala raspravu: "Kakva su to izmišljanja?!"

11

16

Hapšenje zbog napada na vaterpoliste Borca

