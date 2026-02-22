Od prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva skoro 130 miliona KM

Vrijednost prodaje proizvoda poljoprivede, šumarstva i ribarstva poslovnih subjekata u Republici Srpskoj u zadnjem prošlogodišnjem kvartalu bila je 129,72 miliona KM i veća je za 20,2 odsto nego u istom periodu 2024. godine, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Najveća vrijednost prodaje od 62,7 miliona KM bila je kod proizvoda šumarstva i veća je za 28,1 odsto u odnosu na isti period 2024. godine.

Kada je riječ o stočarskim proizvodim, vrijednost prodaje bila je 38,6 miliona KM, a ratarskih proizvoda 10,44 miliona KM.

Vrijednost otkupa od porodičnih gazdinstava proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u Srpskoj u zadnjem tromjesječju prošle godine bila je 55,05 miliona KM i manja je za 0,6 odsto u odnosu na isti period 2024. godine.

Najveća vrijednost otkupa od 32,8 miliona KM bila je kod stočarskih proizvoda.