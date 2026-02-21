Janaf dobio američku licencu do 20. marta, nafta može do NIS-a

Jadranski naftovod /Janaf/ dobio je licencu američke Kancelarije za kontrolu strane imovine /OFAK/ koja važi do 20. marta, saopštila je Uprava ove kompanije.

Licenca omogućava nesmetano provođenje svih aktivnosti potrebnih za izvršavanje ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog sa Naftnom industrijom Srbije /NIS/, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave Janafa poručili su da je na ovaj način zagarantovana stabilnost ključnih energetskih tokova u skladu sa međunarodnim obvezama.

Ističu da odluka američke administracije potvrđuje odgovorno poslovanje Janafa i usklađenost aktivnosti Uprave sa poslovnim i strateškim ciljevima Hrvatske i EU.

Iz NIS-a su juče potvrdili da su dobili novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 20. martom.

Ovom licencom kompaniji se omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući uvoz i preradu nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdijevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja, navedeno je u saopštenju.

OFAK je izdao ranije licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promjenama u vlasničkoj strukturi NIS-a sa rokom do 24. marta.