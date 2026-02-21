Makron o carinama: "Nije loše imati Vrhovni sud"

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je da presuda Vrhovnog suda Sjedinjenih Država o carinama koje je uveo predsjednik Donald Tramp pokazuje da je "dobro imati protivtežu moći i vladavinu prava u demokratijama".

"Nije loše imati Vrhovni sud i vladavinu prava", rekao je Makron na godišnjem poljoprivrednom sajmu u Parizu.

On je dodao da će Francuska razmotriti posljedice Trampove nove globalne carine od 10 odsto i da će nastaviti da izvozi svoje proizvode.

Bijela kuća je saopštila da će nova globalna carina koju je uveo Tramp stupiti na snagu 24. februara i da će važiti 150 dana.

Mediji prenose da su SAD sakupile više od 130 milijardi dolara zahvaljujući carinama koje je ukinuo Vrhovni sud i da se postavlja pitanje povrata tog novca.