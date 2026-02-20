Farmer objasnio zaradu: Koliko možete da zaradite od 50 kokoški?

Ko želi da radi, posla uvijek ima. Na farmi Eko jaja Paočić odlučili su se za kokoške, a sada su objasnili i može li se živjeti od njihovog uzgoja.

"Krenimo od same prodaje jaja za Konzum. Uzeću za primjer 50 kokica, bilo da je Amrok ili Italijanka, sve će one lijepo da nose ako im posvetite pažnju. Od 50 kokica možete da očekujete 40 jaja. Toliko jaja kod nas vrijedi 20 KM. Troškovi hrane za 50 kokica će vas koštati 4.5 KM dnevno ili 6.5 kg. Sve zavisi koliko plaćate hranu. Na 50 kokica vama ostaje 15 KM dnevno, ili 495 mjesečno. Idealno za poplaćati račune".

Ako povećate broj kokica, ako se ozbiljnije posvetite svemu, možete da očekujete veće prihote, tvrdi farmer.

"Govoreći o prodaji pilića, kaže sljedeće: "Od nekih 50 kokica možete da očekujete 40 jaja. Od njih 30 može u inkubator. Kada odbijete jaja koja nisu pravilnog oblika, sitna su i slično, možete da očekujete 20 pilića. Tih 20 pilića na 4 KM to vam je 80 KM dnevno. Tome morate malo ozbiljnije da se posvetite, trebaju vam boksovi, dobre inkubatore, dobre agregate u slučaju nestanka struje. Dakle, prodaja pilića je veoma isplativa", kaže farmer.

Pod broj tri stavlja prodaju jaja za nasad.

"Kad je sezona jedno jaje od moje rasne kokice i uz lijepog oroza, možete jaje da cijenite 1-1.5 KM po jajetu. Od 40 jaja, 30 ih možete da prodate. Na mjesečnom nivou imate 900 KM prihoda. Od toga odbijete hranu, pa izračunate dobit. Ako želite da smanjite troškove, pustite koke da hodaju po dvorištu, dajete im ostatke iz kuće. Što se tiče povrća i kuvanja to im možete davati svaki dan", kaže farmer.

Broj četiri mu je prodaja pilića, ali kaže da je veća investicija.

"Kada imate objekat, uz lijepu toplotu i kvalitetnu hranu, kroz 2-3 mjeseca možete da prodate skoro odraslu koku i ona može da košta 12-13 KM. Od 3 ili 4 mjeseca cijena varira od 15 do 20 KM po komadu. Morate da odbijete troškove hrane za te mjesece, ali to ne košta mnogo. To je veoma isplativo", kaže farmer.

Posljednji profit je đubrivo.

"Prodaja đubriva može da vam donese lijep prihod. Može da vam isplati trošak hrane. U vreću od 25 kilograma sve iz kokošinjca skupim i prodajem lokalnim farmerima za 5 do 8 KM po vreći. Od tih para kupim hranu. Onda dragi moji napravite ciklus, kupite hranu kokicama, one je pretvore u izmet, sakupite ga i prodate i kupite hranu. Tako možete da smanjite troškove hrane", rekao je farmer.