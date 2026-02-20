Logo
Snežana Đurišić se oglasila prvi put nakon što joj je sin pretučen

20.02.2026

19:16

Снежана Ђуришић се огласила први пут након што јој је син претучен
Foto: Printscreen/Youtube/Grand Production

Snežana Đurišić gost je ovonedjeljnog izdanja emisije „Grand Specijal“, gd‌je će se prvi put pojaviti pred kamerama nakon nemilog događaja koji je zadesio njenog sina Marka Gvozdenovića, koji je nedavno pretučen u stanu na Vračaru.

Kraljica narodne muzike u emisiji Vesne Milanović i Siniše Medića prvi put je javno govorila o zdravstvenom stanju svog sina, ali i o tome kako se ona nosi sa cjelokupnom situacijom.

“Jako sam i tužna i razočarana što je moralo baš to da mu se dogodi”, rekla je Snežana u emisiji „Grand Specijal“.

Марко Гвозденовић

Scena

Sina Snežane Đurišić tukli 4 sata: Isplivali stravični detalji nasilja nad Markom

Osim nje, gost u studiju na Košutnjaku biće i Dejan Matić, koji je iskreno govorio o svom životu u inostranstvu i porodičnoj svakodnevici.

“Sve svoje poslove i obaveze završim i kad odem u Beč, ja sam potpuno posvećen svojoj porodici”, rekao je Dejan.

