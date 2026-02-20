Mediji: Melina izmislila da se udaje kako bi prkosila Džinoviću

Nakon burnog razvoda od Harisa Džinovića, modna kreatorka Melina Džinović i dalje je u žiži interesovanja.

Iako se posljednjih mjeseci spekulisalo da je spremna da ponovo stane na ludi kamen, prema najnovijim informacijama iz njenog bliskog okruženja, od svadbe nema ništa.

Stabilnost i luksuz

Melina je, kako tvrde upućeni, uspjela da svoj emotivni život nakon razvoda vešto sakrije od očiju javnosti. Za razliku od perioda kad je bila u braku s Harisom, kad su njih dvoje često zajedno pojavljivali na događajima i crvenim tepisima, sad pažljivo bira kad i gdje će se pojaviti i još pažljivije s kim.

Njen novi partner, uspješni i ozbiljni biznismen, nije dio javne scene i upravo je to, kažu izvori, jedan od razloga zašto se o njemu zna vrlo malo.

"Od svadbe nema ništa. Nikakvog vjenčanja niti velikog slavlja neće biti. Tačno je da Melina ima ozbiljnog partnera i da joj je s njim lijepo. On joj pruža stabilnost, sigurnost i luksuz na koji je navikla. Zahvaljujući njemu, živi bez briga, putuje i uživa, ali to ne znači da planira brak", navodi izvor "Kurira".

Spekulacije o navodnoj svadbi, prema istim tvrdnjama, potekle su upravo iz kruga njenih prijateljica. Ipak, priča ima i drugu dimenziju. Kako se navodi, odnos između Meline i Harisa nakon razvoda nije ostao prijateljski.

Javna iznošenja detalja iz njihovog privatnog života, koja su dolazila sa pjevačeve strane, navodno su je dodatno pogodila. Detalje priča neimenovani izvor "Kurira" iz njenog okruženja.

"Jasno je da nisu ostali u dobrim odnosima. Melini je zasmetalo što su neke stvari iznijete u javnost. Na neki način je željela da pokaže da je nastavila dalje i da je srećna. Priča o udaji možda je bila način da pošalje poruku pjevaču, da se on iznervira", kaže sagovornica koja tvrdi da je dobro upućena u dešavanja.

Voli da provocira

U međuvremenu, kreatorka se u potpunosti posvetila poslu. Luksuzna putovanja, večere u ekskluzivnim restoranima i diskretna pojavljivanja na privatnim događajima samo su dodatno podgrijala priče da uživa u vezi sa imućnim partnerom.

Ipak, oni koji je dobro poznaju tvrde da Melina nije žena koja olako donosi odluke kad je brak u pitanju. Poslije dugogodišnje zajednice i turbulentnog razvoda, navodno je opreznija nego ikad.

"Ona sad želi mir. Ne želi medijsku pompu, niti spektakularna vjenčanja pod reflektorima. Ako ikad odluči da se ponovo uda, to će biti tiho i daleko od očiju javnosti", tvrdi izvor.

Dobro tempirana priča

Zasad ostaje da se nagađa da li je priča o svadbi bila samo dobro tempirana, što je najvjerovatnije, ili možda ipak spontano nastala spekulacija.

Jedno je sigurno - Melina svoj privatni život drži pod ključem, a javnost će, po svemu sudeći, na konkretne odgovore morati da sačeka.

U više navrata "Kurir" je pokušao da stupi u kontakt s Melinom, ali ona nije odgovarala na njihove pozive.