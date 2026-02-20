Zbog ove cifre je teško pretučen sin Snežane Đurišić

Marko Gvozdenović, sin pjevačice Snežane Đurišić, i dalje se nalazi na liječenju zbog teških tjelesnih povreda koje su mu, prema navodima medija, nanijeli komšija i njegov poznanik.

Napad je, kako se navodi, uslijedio zbog duga od 500 evra koji je Gvozdenović duže vrijeme imao prema komšiji Z. L. (53).

Dug prerastao u brutalni napad

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni je pokušavao da naplati dug, a nakon ranijih nesuglasica pozvao je Gvozdenovića u stan kako bi, navodno, razgovarali.

“Marko te pare, koje su, priznaćete, sitna svota, duguje mesecima. Z. L. je na sve načine pokušavao da od njega naplati taj novac, ali Marko nije imao da mu vrati, pa su se čak i posvađali. Onda je Z. L. pozvao Gvozdenovića pre nekoliko dana da dođe kod njega da se dogovore na miran način, ali čim je on stigao u stan, krenula je tortura. Prvo je Z. L. počeo da ga udara, a onda se umešao i njegov prijatelj L. S. (26). Očigledno je da je Z. L. isplanirao kompletnu situaciju i da je više bilo do toga da ga pretuče nego da uzme novac. Po svemu ovome možemo da zaključimo da je Z. L. ceo ovaj događaj isplanirao”, naveo je sagovornik medija, kako prenosi Espreso.

Prema saznanjima, Gvozdenović je u stanu na Vračaru bio tučen i držan zatvoren oko četiri sata.

Teške povrede i istraga tužilaštva

Teško povrijeđenog ga je, prema navodima medija, pronašla bivša supruga, koja je odmah obavijestila policiju i pozvala Hitnu pomoć.

Po prijemu u bolnicu, ljekari su konstatovali više preloma rebara, kao i brojne oguljotine i podlive na glavi i tijelu. Bio je u svjesnom stanju, ali u jakim bolovima.

Tužilaštvo je naložilo prikupljanje dokaza, saslušanje učesnika i svjedoka te dostavljanje kompletne medicinske dokumentacije.

Nakon zadržavanja, osumnjičeni su saslušani, a Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnesen je prijedlog za određivanje pritvora.

Tužilaštvo će u toku dokaznog postupka preduzeti sve neophodne dokazne radnje u cilju utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja, nakon će ga će doneti odluku o daljem postupanju, o čemu će javnost biti obaveštena - navodi se u saopštenju.

Raniji problemi sa zakonom

Marko Gvozdenović i ranije je imao probleme sa zakonom. Javnosti je postao poznat još 2001. godine kada je, vozeći u alkoholisanom stanju, izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je stradala njegova tadašnja d‌jevojka. Nakon toga, uslijedili su i drugi sudski postupci, uključujući optužbe za nasilje u porodici i krađe.

Snežana Đurišić se ovim povodom nije oglašavala, ali je najavila konferenciju za medije na kojoj će, kako je saopšteno, govoriti o aktuelnim dešavanjima.