Otkriveno koga je Čeda Jovanović napao

19.02.2026

17:08

Откривено кога је Чеда Јовановић напао

Lider LDP-a Čedomir Jovanović ponovo je u centru skandala. Kako saznaju srpski mediji, Jovanović je danas izazvao težak incident u jednom kafiću kod Palate pravde kada je fizički nasrnuo na uglednog beogradskog advokata.

Prema najnovijim informacijama do kojih je došao Blic, drama se odigrala naočigled brojnih gostiju. Sukob je eskalirao kada je advokat krenuo da psuje Čedomira Jovanovića, nakon čega se političar zaletio na njega i udario ga stolicom.

"Čeda ga udario stolicom"

"Advokat je sjedio sa kolegama kada mu je Čeda prišao. Ušao je u žustru raspravu, a onda je situacija eskalirala. Jovanović je uzeo stolicu i njom udario advokata", navodi izvor upućen u dešavanja.

Napadnuti advokat je odmah nakon incidenta pozvao policiju, a patrola je ubrzo stigla na lice mjesta.

Policija je sačinila službenu belešku, a o cijelom događaju biće obaviješten i dežurni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu - kaže izvor.

Letjele čaše i flaše u punom lokalu

Ovaj napad se poklapa sa izvještajima očevidaca koji su opisali opšti metež u lokalu. Kako su svjedoci ranije ispričali, u sekundi je nastao potpuni haos, a inventar je počeo da leti na sve strane.

"Stolice su poletjele, čaše i flaše su popadale, stakla su popucala. Ljudi su u panici izašli iz lokala", opisao je ranije jedan od očevidaca scenu demoliranja.

Interesantno je da su svjedoci prvobitno tvrdili da su Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos djelovali smireno i raspoloženo kada su ušli u lokal u pratnji advokata, ne sluteći da će doći do, kako su rekli, ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira.

Čeda Jovanović

Aleksandar Kos

