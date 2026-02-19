Novinarka se pijana javila uživo sa ZOI

Australijska reporterka Danika Mejson našla se u centru pažnje nakon neobičnog javljanja uživo sa ZOI 2026.

Gledaoci su ostali zatečeni njenim ponašanjem tokom uključenja, u kojem je nepovezano govorila, zbunjivala se u izjavama i u jednom trenutku se čak valjala po snijegu.

Snimak je ubrzo postao viralan, a dan kasnije novinarka je priznala da je pogriješila jer je prije javljanja konzumirala alkohol.

Navela je da je kombinacija hladnoće, nadmorske visine i činjenice da nije večerala dodatno uticala na njeno stanje, te je javno preuzela odgovornost za incident.

Kolege iz studija pokušale su ublažiti situaciju, a voditelj emisije Karl Stefanović istakao je kako ekstremni vremenski uslovi mogu otežati govor na otvorenom. Ipak, Mejson je naglasila da takvo ponašanje ne predstavlja standard koji očekuje od sebe.

U javnom obraćanju zahvalila se gledaocima na porukama podrške i izrazila žaljenje zbog situacije, naglašavajući da se osjeća dobro, ali i pomalo posramljeno zbog cijelog događaja.