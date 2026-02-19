Novi zemljotres u BiH, zatreslo kod Mostara

Zemljotres magnitude 3,3 stepeni Rihtera zabeležen je u četvrtak, 19. februar 2026 u 16:21 časova, u BiH.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.2694 i dužine 17.3979, odnosno 37 kilometara od Mostara i 16 kilometara od Ljubuškog.

Kako su na portalu EMSC javili očevici koji žive blizu epicentra, udar je bio jak i iznenadan.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima.

Društvo Snažan zemljotres pogodio BiH! Pristižu informacije

Podsjetimo, zemljotres magnitude 4,5 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u utorak 17. februara 2026. godine u 17,31 časova, na području BiH, nedaleko od Livna, prenosi Telegraf.