Potresna poruka majke iz BiH: Za mog sina je kasno, ali za istinu nije

Na društvenim mrežama objavljena je emotivna ispovijest majke Zahire, koja već gotovo tri godine vodi borbu za, kako navodi, istinu i pravdu nakon smrti svog sina Belmina Čajića, preminulog 19. juna 2023. godine.

U potresnoj poruci, povodom datuma koji obilježava 19 mjeseci od njegove smrti, majka ističe da ne traži osvetu, već odgovore i odgovornost nadležnih institucija.

Prema njenim navodima, Belmin je preminuo nakon višegodišnje borbe s teškom bolešću i dvogodišnjeg liječenja dijalizom, a porodica smatra da tokom liječenja nisu iscrpljene sve mogućnosti terapije.

"Sine moj, mamino srce kuca i borit ću se da dokažem da su te doktori ubili.

Ja sam majka koja je izgubila sina, ali i dalje se borim za istinu i pravdu. Za mog sina je kasno, ali za istinu nije”, navela je u poruci.

Moja borba za istinu i pravdu za mog sina, Belmina Čajića.

Majka sam koja je izgubila sina zbog, kako vjerujem, nesavjesnog liječenja u UKC Tuzla. Majka čije je srce slomljeno, ali još uvijek kuca za istinu i pravdu.

Moj sin je umro 19. 6. 2023. godine.

Umro je nakon dvije godine dijalize i borbe koju je hrabro nosio. Gledala sam kako mu se zdravlje pogoršava, kako je patio od jakih glavobolja, kako mu je bilo sve gore i gore. Umjesto da ga liječe i pomognu, uništeno je sve što se moglo uništiti.

Njegovi bubrezi su otkazivali, krvna slika je bila narušena, gubio je vid, a pritisak je dostizao i 250/150. Iako je imao obrađenog donora za transplantaciju, transplantacija nije urađena jer je njegov pritisak od početka dijalize bio visok. Dijagnoza je glasila: 'nedefinisana bubrežna bolest'.

Nakon dvije godine dijalize, molili smo da ga odvedemo u Tursku, Hrvatsku, na Kliniku Rebro ili u Beograd, ali nismo dobili preporuku.

Njegovo srce je prestalo kucati na mojim rukama. Umro je 19. 6. 2023.

Ne tražim osvetu.

Tražim istinu.

Tražim pravdu.

Krivična prijava podnesena je 8. 8. 2023, ali do danas ništa nije riješeno. Umjesto odgovora dobijam šutnju.

Umjesto pravde, osjećam pokušaj da se slučaj zataška i da se prikrije istina.

Ja neću odustati.

Borim se jer sam majka.

Borim se jer moje dijete nije broj u fascikli.

Borim se da se isto ne ponovi drugom djetetu.

Za mog sina je kasno, ali za istinu nije.

Dok god dišem, tražiću odgovornost.

Koliko još djece treba da umre da bi institucije počele raditi svoj posao?

Dok god moje srce kuca i dok imam i zadnji atom snage, moj sin neće biti zaboravljen. Boriću se za istinu, pravdu i odgovornost.

Majka voli svog sina zauvijek i nikada ne odustaje.

Dženetska ptico, mamina dušo i srce — neka ti Alah podari vječni Dženet", poručila je shrvana majka.

Ona tvrdi da je krivična prijava podnesena 8. avgusta 2023. godine, ali da do danas, kako kaže, nije dobila konkretne odgovore o toku postupka. Zbog toga izražava sumnju da se slučaj ne rješava dovoljno brzo i poručuje da neće odustati od borbe.

U poruci naglašava da joj je cilj, osim rasvjetljavanja okolnosti smrti njenog sina, i spriječiti da se slične situacije ponove drugim porodicama.

Ova ispovijest izazvala je brojne reakcije građana na društvenim mrežama, gdje su mnogi izrazili podršku porodici i pozvali nadležne institucije da javnosti pruže informacije o eventualnim istragama i postupcima.

Porodica poručuje da će nastaviti tražiti odgovore, ističući da je njihova borba, kako kažu, borba za dostojanstvo, istinu i sjećanje na Belmina.