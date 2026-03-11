Ovo su pumpe koje su kažnjene zbog neopravdanog povećanja cijena

To su potvrdili iz Inspektorata Srpske, te objavili o kojim pumpama je riječ.

U pitanju su “Nešković” d.o.o. Bijeljina, PJ Trebinje, Krajinapetrol ad, PJ benzijska stanica Banjaluka-3, “Angunović AGS”, d.o.o. Orašje, PJ Šamac, “Nešković” d.o.o. Bijeljina, PJ Istočno Sarajevo, “Tioil”, d.o.o. Vitez, PJ “Tioil BENZ, Banjaluka.

"Od 24 obavljene kontrole, u 5 je utvrđeno kršenje Uredbe o ograničavanju marže prilikom formiranja cijene tečnih naftnih derivata. Prekoračenje marže koštalo ih je 75.000 KM kazni. Zbog drugih utvrđenih nepravilnosti, izrečene su kazne u iznosu od 10.700 KM", poručuju iz Inspektorata Srpske.

Iz Inspektorata naglašavaju da se pomene pumpe nisu pridržavale Uredbe o ograničavanju marže prilikom formiranja cijena tečnih naftnih derivata.

"Ovom uredbom propisana je novčana kazna od 10.000 KM za trgovac kao privredno društvo, ako se ne pridržava propisane marže, kao i novčana kazna od 5.000 KM za odgovorno lice u privrednom društvu. Takođe, u skladu sa odredbama Zakona o trgovini, trgovci su dužni resornom ministarstvu dostavljati podatke o cijenama, promjeni cijena robe i usluga, zalihama, marži i druge podatke radi iniciranja i praćenja efekata mjera ekonomske politike u oblasti tržišta i trgovine. U 3 slučaja utvrđeno je da trgovci nisu blagovremeno dostavili navedene podatke, te će po tom osnovu biti sankcionisani kaznama koje iznose 800 KM za privredno društvo i 300 KM za odgovorno lice", naglašavaju iz Inspektorata.

Kako kažu, s obzirom na to da u Srpskoj postoji oko 500 objekata benzinskih pumpi, važno je da potrošači znaju da se kontrola vrši uvidom u poslovnu dokumentaciju trgovca, kalkulacije cijena, izdate fiskalne račune.

"Ako inspektor danas nije stigao izvršiti kontrolu na nekoj pumpi, to ne znači da će stanje od toga dana biti bez kontrole", poručuju iz Inspektorata Srpske.