Cijeli svijet drhti zbog najave Irana: Spremite se za još veći haos

Autor:

ATV

11.03.2026

15:35

Хормушки мореуз
Foto: Google maps

Iran će nakon dosadašnje politike "osvetničkih udara" preći na "kontinuirane napade" na protivnike, a SAD neće moći da kontrolišu cijene nafte, najavili su iz operativnog zapovjedništva vojske Hatam Al-Anbija.

Hatam al-Anbija je glavno operativno zapovjedništvo iranskih oružanih snaga koje koordiniše vojne operacije regularne vojske i Revolucionarne garde. Ovo je štab koji planira i vodi najveće iranske vojne operacije u ratnim i kriznim situacijama.

"Nećemo dozvoliti da nijedan litar nafte stigne do SAD, cionista i njihovih partnera. Bilo koji brod ili tanker koji plovi prema njima biće legitimna meta", rekao je portparol komande Ebrahim Zolfagari.

"Pripremite se na to da će cijena barela nafte dostići 200 dolara jer cijena nafte zavisi od regionalne bezbjednosti koju ste vi destabilizovali", dodao je.

Eskalira situacija u Ormuškom moreuzu

Rat je već doveo do snažnog rasta cijena nafte. U ponedjeljak su se cene nakratko približile nivou od 120 dolara po barelu, što je najviši nivo u gotovo četiri godine, prije nego što su se kasnije tokom dana djelimično smirile.

Teheran je praktično zaustavio teretni promet kroz Ormuški moreuz, kojim inače prolazi oko petina svjetske trgovine naftom.

Projektilima je pogođeno nekoliko brodova koji su prolazili kroz Persijski zaliv i Ormuški moreuz, obavijestio je danas Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO).

Centralna komanda SAD je juče saopštila da su američke snage uništile više iranskih ratnih brodova, uključujući 16 plovila za postavljanje mina u blizini Ormuškog moreuza.

