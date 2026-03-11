Logo
Biznismen iz BiH postao ‘kralj hrane’: Kupio još jednu firmu u Hrvatskoj

Prehrambeni div Žito grupa, čiji je vlasnik biznismen iz BiH Marko Pipunić, preuzela je danas još jednu hrvatsku kompaniju.

Žito grupa je preko svoje firme Novi Agrar d.o.o. sa sjedištem u Osijeku potpisala ugovor o preuzimanju firme Anabbela d.o.o. za proizvodnju, preradu, trgovinu i usluge, Duboševica.

Firma Anabbela koja ulazi pod okrilje Žito grupe obrađuje više od 1.000 ha poljoprivrednog zemljišta u Baranji i ima razvijenu kooperaciju s lokalnim proizvođačima.

Preuzimanje dominacije u sektoru

Ovom akvizicijom, zajedno s prošlogodišnjim preuzimanjem društva Agro-Tovarnik d.o.o., Žito Grupa je od inicijalne javne ponude povećala ukupne poljoprivredne površine koje obrađuje za 4.500 ha, odnosno 25 odsto.

Time je ukupna površina koju obrađuje povećana na više od 22.000 ha. Dodatno, Grupa proširuje svoje poslovanje u segmentu ratarstva na područje Baranje gd‌je do sad nije bila prisutna.

Žito Grupa nastavlja uspješno provoditi investicijske aktivnosti prezentirane kroz inicijalnu javnu ponudu i jačati prisutnost na regionalnom tržištu.

Najveći proizvođač hrane u Hrvatskoj

Kako smo pisali početkom ove godine, Žito grupa je na dobrom je putu da već tokom 2026. godine postane najveći proizvođač hrane u Hrvatskoj, mjereno prihodima, a nakon niza akvizicija.

Nedavno su sklopili ugovor o preuzimanju 51 odsto vlasničkog ud‌jela u osječkoj kompaniji MI Ravlić, koja je jedan od značajnijih proizvođača mesa.

Osim toga, proveli su i jednu od najvećih akvizicija u Hrvatskoj – preuzimanje zagrebačke Zvijezde od Fortenova grupe, bivšeg Agrokora.

Uključivanjem svih akviziranih kompanija – Žito koje je već ranije postalo najveći igrač u poljoprivrednoj proizvodnji u Hrvatskoj – ove godine može preuzeti i poziciju najvećeg proizvođača u cjelokupnom poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Hrvatskoj.

Prema svim projekcijama, prihodi od pola milijarde evra biće premašeni, čime kompanija ulazi u novu ligu regionalnih prehrambenih divova.

Biznis put od Modriče do vrha hrvatske privrede

Osnivač Žito grupe je Marko Pipunić, rođen u Modriči u Bosni i Hercegovini, gd‌je je živio do početka rata i započeo svoj poslovni put. Danas se smatra jednim od najmoćnijih i najuticajnijih poduzetnika u Hrvatskoj, s rastućim uticajem i na regionalnom nivou, podsjeća BiznisInfo.ba.

