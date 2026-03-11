Logo
Filmska potjera: Tinejdžer bježao policiji, zakucao se u bankinu, pa odjurio pješke

Telegraf

11.03.2026

09:20

0
Филмска потјера: Тинејџер бјежао полицији, закуцао се у банкину, па одјурио пјешке
Foto: ATV

Pripadnici Odjeljenja kriminalističke policije Zvezdara izveli su sinoć, oko 19 časova, akciju hapšenja zbog droge.

Prema nezvaničnim informacijama, uhapšen je P. S. (19) zbog sumnje da je posjedovao narkotike.

Drama je počela kada su policijski službenici pokušali da zaustave sumnjivo vozilo crnogorskih registarskih oznaka. Vozač se oglušio o naređenje i velikom brzinom nastavio kretanje ka Obrenovačkom putu.

Tokom pokušaja bekstva, tinejdžer je izgubio kontrolu nad automobilom i udario u zaštitnu bankinu. Iako je vozilo bilo oštećeno, osumnjičeni je izašao iz automobila i pokušao pješice da pobjegne policiji.

Ipak, brzom reakcijom inspektora sa Zvezdare, on je ubrzo sustignut i lišen slobode.

Pronađena droga

Detaljnim pregledom napuštenog vozila, policija je pronašla drogu, koji su odmah poslati na vještačenje kako bi se utvrdila tačna vrsta i količina supstance.

Osumnjičenom P. S. je, po nalogu tužilaštva, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje.

Istraga je u toku, a policija provjerava da li je uhapšeni mladić povezan sa širim distributivnim lancem narkotika ili je riječ o izolovanom incidentu.

filmska potjera

Beograd

