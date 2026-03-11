Logo
Large banner

Objavljen jeziv snimak, šest mrtvih: Muškarac se polio benzinom i zapalio u gradskom autobusu

Autor:

ATV

11.03.2026

08:04

Komentari:

0
Објављен језив снимак, шест мртвих: Мушкарац се полио бензином и запалио у градском аутобусу
Foto: X

Šest osoba je poginulo, a najmanje četiri su povrijeđene kada se zapalio autobus javnog prevoza u zapadnoj Švicarskoj, saopštila je policija u utorak naveče.

Tri povrijeđene osobe su u kritičnom stanju, saopštila je policija kantona Friborg.

Tokom akcije spasavanja povrijeđen je i jedan bolničar.

Најновија вијест

Svijet

Tragedija u Švajcarskoj! Samoubica usmrtio 6 osoba!

Incident se dogodio u mjestu Kerzers, zapadno od glavnog grada Berna.

Oglasila se policija

Švajcarske novine Blick citirale su svjedoka koji je rekao da se u autobusu jedan muškarac polio benzinom i zapalio. Policija je saopštila da je požar izazvan ljudskim djelovanjem.

Vatrogasci su ugasili požar, ali autobus je potpuno uništen. Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju vozilo potpuno zahvaćeno plamenom i gusti dim.

Autobus pripada kompaniji PostAuto, koja uglavnom obavlja redovne linije u ruralnim područjima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Švajcarska

tragedija

zapalio se autobus

autobus

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Камионџија покушао да подмити полицајце у Градишци, они га ухапсили

Hronika

Kamiondžija pokušao da podmiti policajce u Gradišci, oni ga uhapsili

2 h

0
Какве су цијене на Тржници у Бањалуци

Banja Luka

Kakve su cijene na Tržnici u Banjaluci

2 h

0
Невјероватна сцена: Примио 3 гола за 15 минута, тренер избацио голмана

Fudbal

Nevjerovatna scena: Primio 3 gola za 15 minuta, trener izbacio golmana

2 h

0
Из Бијеле куће "открили" када ће цијене нафте и гаса бити ниже

Ekonomija

Iz Bijele kuće "otkrili" kada će cijene nafte i gasa biti niže

2 h

0

Više iz rubrike

"Снаге безбједности држе прст на обарачу": Страшно упозорење издато у Ирану

Svijet

"Snage bezbjednosti drže prst na obaraču": Strašno upozorenje izdato u Iranu

2 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Poznato ko je naslijedio Epstonove milione

3 h

0
Балистичка ракета

Svijet

Pogođena stambena zgrada u centru Bejruta; Presretnute rakete u Kataru

3 h

0
Разговарали Трамп и Путин: Разматра се ублажавање санкција руској нафти

Svijet

Razgovarali Tramp i Putin: Razmatra se ublažavanje sankcija ruskoj nafti

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Trivićka ćuti, Narodni front se obračunava sa Nebojšom Vukanovićem

10

01

U Banjaluci uhapšene četiri osobe zbog droge

10

01

Iran objavio spisak meta za gađanje: Ugrožena sjedišta svjetski poznatih kompanija

09

59

Stigle prve kazne za pumpadžije zbog cijena goriva

09

48

Georgina Rodrigez privatnim avionom napustila Rijad!

Small banner

Trenutno na programu

6:00

ATV vijesti (R)

informativni program vijesti

6:45

Vježbajte sa Lidijom (R)

lajfstajl

6:55

ATV jutro

jutarnji program

9:00

Bitno (R)

informativno politički

10:25

Krvavo cvijeće S02 EP302 (12+, R)

serijski program

11:10

Od jutra do sutra EP260 (12+)

serijski program

11:55

Teletrgovina

teletrgovina

Stanje na graničnim prelazima

Small banner