Objavljen jeziv snimak, šest mrtvih: Muškarac se polio benzinom i zapalio u gradskom autobusu

Šest osoba je poginulo, a najmanje četiri su povrijeđene kada se zapalio autobus javnog prevoza u zapadnoj Švicarskoj, saopštila je policija u utorak naveče.

Tri povrijeđene osobe su u kritičnom stanju, saopštila je policija kantona Friborg.

Tokom akcije spasavanja povrijeđen je i jedan bolničar.

Svijet Tragedija u Švajcarskoj! Samoubica usmrtio 6 osoba!

Incident se dogodio u mjestu Kerzers, zapadno od glavnog grada Berna.

Oglasila se policija

Švajcarske novine Blick citirale su svjedoka koji je rekao da se u autobusu jedan muškarac polio benzinom i zapalio. Policija je saopštila da je požar izazvan ljudskim djelovanjem.

Vatrogasci su ugasili požar, ali autobus je potpuno uništen. Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju vozilo potpuno zahvaćeno plamenom i gusti dim.

🇨🇭 | ÚLTIMA HORA: Varias víctimas mortales después de que un hombre se prendiera fuego dentro de un autobús en Kerzers, Suiza, según medios locales. pic.twitter.com/e6yf3DA3i1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 10, 2026

Autobus pripada kompaniji PostAuto, koja uglavnom obavlja redovne linije u ruralnim područjima.