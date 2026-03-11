Objavljen jeziv snimak, šest mrtvih: Muškarac se polio benzinom i zapalio u gradskom autobusu

Autor:ATV
Šest osoba je poginulo, a najmanje četiri su povrijeđene kada se zapalio autobus javnog prevoza u zapadnoj Švicarskoj, saopštila je policija u utorak naveče.
Tri povrijeđene osobe su u kritičnom stanju, saopštila je policija kantona Friborg.
Tokom akcije spasavanja povrijeđen je i jedan bolničar.
Incident se dogodio u mjestu Kerzers, zapadno od glavnog grada Berna.
Švajcarske novine Blick citirale su svjedoka koji je rekao da se u autobusu jedan muškarac polio benzinom i zapalio. Policija je saopštila da je požar izazvan ljudskim djelovanjem.
Vatrogasci su ugasili požar, ali autobus je potpuno uništen. Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju vozilo potpuno zahvaćeno plamenom i gusti dim.
🇨🇭 | ÚLTIMA HORA: Varias víctimas mortales después de que un hombre se prendiera fuego dentro de un autobús en Kerzers, Suiza, según medios locales. pic.twitter.com/e6yf3DA3i1— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 10, 2026
Autobus pripada kompaniji PostAuto, koja uglavnom obavlja redovne linije u ruralnim područjima.
