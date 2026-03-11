"Snage bezbjednosti drže prst na obaraču": Strašno upozorenje izdato u Iranu

Šef policije Irana Ahmad Reza Radan upozorio je građane da ne izlaze na ulice na proteste zbog promjene režima, navodeći da će osobe koje učestvuju u protestima biti tretirane kao neprijatelji države.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ranije je pozvao Irance da ustanu protiv rukovodstva te zemlje, dok traju američko-izraelski napadi na Iran.

"Više nećemo smatrati demonstrantom nikoga ko izađe na ulice na zahtjev neprijatelja. Smatraćemo ga neprijateljem, a ne demonstrantom, i tako ćemo ga tretirati", rekao je Radan na državnoj televiziji, prenosi danas Rojters.

On je kazao da sve iranske "snage bezbjednosti drže prst na obaraču".

Američki predsjednik Donald Tramp je više puta ranije pozivao Irance da svrgnu vodstvo u Teheranu, ali ih je takođe pozvao da ne izlaze na ulice, u trenutku kada traju američko-izraelski napadi, prenosi Tanjug.