Logo
Large banner

Netanjahu poslao poruku Irancima: Naredni dani donose slobodu, budite spremni

Autor:

ATV

10.03.2026

22:04

Komentari:

0
Бењамин Нетанјаху
Foto: Tanjug/AP Photo/Leo Soggea

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je Irancima da će im Izrael "uskoro stvoriti uslove da preuzmu sudbinu u svoje ruke".

- Narode Irana. Vodimo istorijski rat za slobodu. Ovo je jedinstvena prilika za vas da svrgnete ajatolahov režim i steknete slobodu - napisao je Netanjahu na Iksu.

On je dodao da Izrael zajedno sa SAD "udara tirane Teherana jače nego ikad“ i da će nastaviti "da udara sa sve većom silom".

илу-спавање-10102025

Zdravlje

Istraživanje na skoro milion ljudi: Dva poremećaja sna opasna za srce

Netanjahu je saopštio da će "u narednim danima stvoriti uslove da iranski narod uzme sudbinu u svoje ruke".

- Kada dođe pravo vrijeme, a to vrijeme se brzo približava, predaćemo vam vođstvo - napisao je Netanjahu, i pozvao iranski narod da "bude spreman da iskoristi trenutak!"

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

računar, haker, tehnologija

Region

Sajber napad na albanski parlament, hakeri tvrde da imaju sve mejlove poslanika

42 min

0
Само један од седам добитника великог новца на Лоту је из Српске

Društvo

Samo jedan od sedam dobitnika velikog novca na Lotu je iz Srpske

45 min

0
Рекорд на аукцији: Бик продат за 143.000 евра

Zanimljivosti

Rekord na aukciji: Bik prodat za 143.000 evra

51 min

0
Путин ће одликовати војника који је 68 дана сам држао положаје

Svijet

Putin će odlikovati vojnika koji je 68 dana sam držao položaje

1 h

0

Više iz rubrike

Путин ће одликовати војника који је 68 дана сам држао положаје

Svijet

Putin će odlikovati vojnika koji je 68 dana sam držao položaje

1 h

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp zaprijetio Iranu: Biće posljedica koje "do sada nisu viđene"

1 h

0
Трећина свјетске популације погођена екстремним врућинама

Svijet

Trećina svjetske populacije pogođena ekstremnim vrućinama

1 h

0
Аустријанци масовно долазе у Словенију по јефтиније гориво

Svijet

Austrijanci masovno dolaze u Sloveniju po jeftinije gorivo

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

31

U BiH zbog Irana divljaju cijene: Evo koliko je gorivo tamo

22

20

Gori gasovod u centru grada, postoji opasnost od eksplozije

22

20

Srbija nabavila balističke supersonične rakete kakve ne postoje u regionu

22

15

Jedna osoba se polila benzinom i zapalila u autobusu: Ima mrtvih i povrijeđenih

22

10

Trišić Babić: Uzrok svih političkih problema u BiH su OHR i Šmit

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner