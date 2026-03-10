Netanjahu poslao poruku Irancima: Naredni dani donose slobodu, budite spremni

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je Irancima da će im Izrael "uskoro stvoriti uslove da preuzmu sudbinu u svoje ruke".

- Narode Irana. Vodimo istorijski rat za slobodu. Ovo je jedinstvena prilika za vas da svrgnete ajatolahov režim i steknete slobodu - napisao je Netanjahu na Iksu.

On je dodao da Izrael zajedno sa SAD "udara tirane Teherana jače nego ikad“ i da će nastaviti "da udara sa sve većom silom".

Netanjahu je saopštio da će "u narednim danima stvoriti uslove da iranski narod uzme sudbinu u svoje ruke".

- Kada dođe pravo vrijeme, a to vrijeme se brzo približava, predaćemo vam vođstvo - napisao je Netanjahu, i pozvao iranski narod da "bude spreman da iskoristi trenutak!"