Austrijanci masovno dolaze u Sloveniju po jeftinije gorivo

Brojni Austrijanci iz pograničnih područja posljednjih dana dolaze u Sloveniju kako bi napunili rezervoare automobila znatno jeftinijim gorivom.

Glavni razlog prekograničnog točenja goriva je velika razlika u cijeni koja za litar dizela dostiže i 30 evrocenti.

Zbog velike potražnje, pogotovo za dizelom, na nekim benzinskim pumpama povremeno dolazi do nestašica, a vikendom se stvaraju velike saobraćajne gužve koje mora da reguliše policija, prenose hrvatski mediji.

Dok u Austriji ili Italiji cijene diktira tržište, u Sloveniji, kao i u Hrvatskoj i Mađarskoj, cijenu goriva reguliše država pa se zato mnogim Austrijancima isplati da pređu granicu.

Iz najveće slovenačke naftne kompanije poručili su da se zalihe pune redovno uprkos povremenim nestašicama.