Austrijanci masovno dolaze u Sloveniju po jeftinije gorivo

Izvor:
SRNA
10.03.2026
21:09
Komentari:0
Brojni Austrijanci iz pograničnih područja posljednjih dana dolaze u Sloveniju kako bi napunili rezervoare automobila znatno jeftinijim gorivom.
Glavni razlog prekograničnog točenja goriva je velika razlika u cijeni koja za litar dizela dostiže i 30 evrocenti.
Region
U sudaru poginula jedna osoba: Saobraćaj potpuno obustavljen
Zbog velike potražnje, pogotovo za dizelom, na nekim benzinskim pumpama povremeno dolazi do nestašica, a vikendom se stvaraju velike saobraćajne gužve koje mora da reguliše policija, prenose hrvatski mediji.
Dok u Austriji ili Italiji cijene diktira tržište, u Sloveniji, kao i u Hrvatskoj i Mađarskoj, cijenu goriva reguliše država pa se zato mnogim Austrijancima isplati da pređu granicu.
Scena
Dara Bubamara progovorila o mlađem partneru, pa uporedila sebe sa Madonom
Iz najveće slovenačke naftne kompanije poručili su da se zalihe pune redovno uprkos povremenim nestašicama.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Društvo
1 h0
Savjeti
2 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
22
31
22
20
22
20
22
15
22
10
Trenutno na programu