Austrijanci masovno dolaze u Sloveniju po jeftinije gorivo

Izvor:

SRNA

10.03.2026

21:09

Аустријанци масовно долазе у Словенију по јефтиније гориво
Foto: Pexels

Brojni Austrijanci iz pograničnih područja posljednjih dana dolaze u Sloveniju kako bi napunili rezervoare automobila znatno jeftinijim gorivom.

Glavni razlog prekograničnog točenja goriva je velika razlika u cijeni koja za litar dizela dostiže i 30 evrocenti.

Полиција Црна Гора

Region

U sudaru poginula jedna osoba: Saobraćaj potpuno obustavljen

Zbog velike potražnje, pogotovo za dizelom, na nekim benzinskim pumpama povremeno dolazi do nestašica, a vikendom se stvaraju velike saobraćajne gužve koje mora da reguliše policija, prenose hrvatski mediji.

Dok u Austriji ili Italiji cijene diktira tržište, u Sloveniji, kao i u Hrvatskoj i Mađarskoj, cijenu goriva reguliše država pa se zato mnogim Austrijancima isplati da pređu granicu.

Дара Бубамара-Драган Којић Кеба

Scena

Dara Bubamara progovorila o mlađem partneru, pa uporedila sebe sa Madonom

Iz najveće slovenačke naftne kompanije poručili su da se zalihe pune redovno uprkos povremenim nestašicama.

Slovenija

gorivo

Austrija

