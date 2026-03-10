Pumpe već na meti inspekcije: Dvije se ozbiljno istražuju

Uprava za inspekcijske poslove Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde izuzela je dokumentaciju sa dvije benzinske pumpe u BPK - potvrdio je direktor Uprave Emko Rizvanović.

Pojasnio je da su od eskalacije rata na Bliskom Istoku, nestašice i rasta cijena nafte i naftnih derivata, tržišni inspektori i u ovom kantonu proveli tri nadzora.

"U prve dvije kontrole konstatovano je da su sve pumpe bile uredne, na određenom broju je bila nestašica i to je bio problem jer nestalo je zaliha, ali nakon nove nabavke oni su zaista bili prinuđeni podizati cijene goriva i uklapali su se u marže. Međutim, juče i danas smo ponovo izvršili kontrolu i kod dvije pumpe koje su bile predmet kontrole smo osnovano posumnjali da ima određenih nepravilnosti i izuzeta je dokumentacija", precizirao je Rizvanović.

Upozorio je da se, ukoliko se utvrde nepravilnosti, prekršioci suočavaju sa novčanim sankcijama, prenosi "Fena".

"Ako cijenu budu prilagodili nabavnoj cijeni i dozvoljenoj marži, mi ćemo zapisnikom konstatovati da je stanje u redu, ali ukoliko se utvrde nepravilnosti i prekorače maržu, idu im prekršajni nalozi. Najniža novčana kazna koja se može izreći je 6.000 KM firmi i 1.000 KM odgovornoj osobi, plus oduzimanje protivzakonito stečene koristi", naglasio je Rizvanović.

Iz kantonalne inspekcije su poručili da nastavljaju pratiti stanje na tržištu i na benzinskim pumpama u BPK Goražde.