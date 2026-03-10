Logo
Large banner

Pumpe već na meti inspekcije: Dvije se ozbiljno istražuju

Autor:

ATV

10.03.2026

22:10

Komentari:

0
Пумпе већ на мети инспекције: Двије се озбиљно истражују

Uprava za inspekcijske poslove Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde izuzela je dokumentaciju sa dvije benzinske pumpe u BPK - potvrdio je direktor Uprave Emko Rizvanović.

Pojasnio je da su od eskalacije rata na Bliskom Istoku, nestašice i rasta cijena nafte i naftnih derivata, tržišni inspektori i u ovom kantonu proveli tri nadzora.

Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanjahu poslao poruku Irancima: Naredni dani donose slobodu, budite spremni

"U prve dvije kontrole konstatovano je da su sve pumpe bile uredne, na određenom broju je bila nestašica i to je bio problem jer nestalo je zaliha, ali nakon nove nabavke oni su zaista bili prinuđeni podizati cijene goriva i uklapali su se u marže. Međutim, juče i danas smo ponovo izvršili kontrolu i kod dvije pumpe koje su bile predmet kontrole smo osnovano posumnjali da ima određenih nepravilnosti i izuzeta je dokumentacija", precizirao je Rizvanović.

Мирјана Пајковић

Region

Kontroverzan intervju Mirjane Pajković: Napadaju je žene "koje nemaju hrabrost da budu kao ona"?

Upozorio je da se, ukoliko se utvrde nepravilnosti, prekršioci suočavaju sa novčanim sankcijama, prenosi "Fena".

"Ako cijenu budu prilagodili nabavnoj cijeni i dozvoljenoj marži, mi ćemo zapisnikom konstatovati da je stanje u redu, ali ukoliko se utvrde nepravilnosti i prekorače maržu, idu im prekršajni nalozi. Najniža novčana kazna koja se može izreći je 6.000 KM firmi i 1.000 KM odgovornoj osobi, plus oduzimanje protivzakonito stečene koristi", naglasio je Rizvanović.

Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić za ATV: U planu povećanje plata za sve zdravstvene radnike

Iz kantonalne inspekcije su poručili da nastavljaju pratiti stanje na tržištu i na benzinskim pumpama u BPK Goražde.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

poskupljenje goriva

gorivo

Cijene

poskupljenje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Само један од седам добитника великог новца на Лоту је из Српске

Društvo

Samo jedan od sedam dobitnika velikog novca na Lotu je iz Srpske

43 min

0
Сутра се обиљежава Свети порфирије: Вјерује се да на овај дан не треба радити једну ствар у кући

Društvo

Sutra se obilježava Sveti porfirije: Vjeruje se da na ovaj dan ne treba raditi jednu stvar u kući

1 h

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Društvo

Loto brojevi, rezultati izvlačenja: Čak sedam ljudi dobilo veliki novac

2 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 20. kolu

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

31

U BiH zbog Irana divljaju cijene: Evo koliko je gorivo tamo

22

20

Gori gasovod u centru grada, postoji opasnost od eksplozije

22

20

Srbija nabavila balističke supersonične rakete kakve ne postoje u regionu

22

15

Jedna osoba se polila benzinom i zapalila u autobusu: Ima mrtvih i povrijeđenih

22

10

Trišić Babić: Uzrok svih političkih problema u BiH su OHR i Šmit

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner