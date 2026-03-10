Logo
Sraman slučaj iz Srpske: Optužena da je opljačkala tetku na samrti

Autor:

ATV

10.03.2026

22:50

Komentari:

0
Сраман случај из Српске: Оптужена да је опљачкала тетку на самрти

Osnovni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu protiv G.J. (42) iz Bileće koju terete da je od 25. juna 2024. godine do 13. jula 2024. godine u tom mjestu podigla skoro 8.000 KM sa računa oštećene Š.D, njene tetke, koja je u to vrijeme bila životno ugrožena.

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju tereti je da je počinila produženo krivično djelo teška krađa.

Prema navodima optužnice ona je sa tekućeg računa u vlasništvu oštećene Š.D, koja je sestra njenog oca, podigla novac u ukupnom iznosu od 7.920 KM korištenjem bankovne kartice.

To je, kako se navodi, učinila u više navrata sa bankomata u Bileći, a do kartice sa pin kodom došla je na njoj poznati način.

Kako je precizirano, više puta podizala je iznose od 150 do 1.000 maraka.

"Oštećena Š.D. u to vrijeme je bila životno ugrožena jer se zbog moždanog udara nalazila na bolničkom liječenju u Bolnici Trebinje, nakon čega se njeno liječenje zbog iste bolesti nastavilo u Univerzitetskoj bolnici Foča. Po izlasku iz bolnice, oštećena je smještena u JU Dom penzionera u Trebinju, gdje je umrla", navodi se u optužnici.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Krađa

Bileća

Komentari (0)
Trenutno na programu

