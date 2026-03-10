Balkanac se preselio u zemlju bolju od Njemačke: "Plate duplo veće"

Njemačka je mnogim ljudima s Balkana postala preskupa za život.

U takvoj situaciji dio ljudi odlučuje da sreću potraži u drugim državama koje ranije nisu bile toliko popularne među radnicima iz regiona.

Jedna od njih je Finska, gd‌je su plate znatno veće, a nekretnine često povoljnije nego u pojedinim dijelovima Hrvatske, prenosi Dnevno.hr.

Iskustvo života u Finskoj

Korisnik Reddita pod imenom PaymentLegitimate761 podijelio je svoje iskustvo života u Finskoj. Kako kaže, tržište nekretnina i iznajmljivanja mnogo je uređenije nego u zemljama regiona.

„Ovd‌je ne možeš proizvoljno da podižeš kiriju. Država reguliše koliko ona može da se poveća u određenom periodu. Kupovina stana ili kuće često je dva puta, pa i više puta jeftinija nego kod nas u manjim gradovima. Ljudi kod kuće često plaćaju visoku kiriju za loše stanove, dok ovd‌je za sličan novac možeš da živiš u novogradnji“, napisao je on.

Dodaje i da je ranije živio u Njemačkoj, ali da se po kvalitetu života ona, prema njegovom mišljenju, ne može porediti s Finskom.

Kolika je prosječna plata

Prema podacima finskog statističkog zavoda Statistics Finland, prosječna mjesečna bruto plata zaposlenih s punim radnim vremenom iznosila je 4.252 evra u četvrtom kvartalu 2025. godine.

Koliko će neko dobiti "na ruke" zavisi od više faktora – visine poreza, mjesta stanovanja, crkvenog poreza i lične poreske kartice.

Podaci OECD-a pokazuju da prosječan samac bez d‌jece u Finskoj nakon poreza i doprinosa zadrži oko 69,7 odsto bruto plate. To znači da neto plata u prosjeku iznosi između 2.900 i 3.000 evra mjesečno.

Za poređenje, u Hrvatskoj je u decembru prošle godine prosječna neto plata iznosila 1.494 evra, što znači da su primanja u Finskoj približno duplo veća.

Cijene stanova u Finskoj

Kada je riječ o nekretninama, situacija zavisi od grada i vrste stana. Prema podacima Statistics Finland, cijene starijih stanova u stambenim zgradama pale su za 2,5 odsto tokom 2025. godine, dok su u januaru 2026. bile još 2,8 odsto niže nego godinu ranije.

S druge strane, novogradnja je zabilježila blagi rast. Cijene novih stanova u 2025. godini porasle su za 0,2 odsto, a u posljednjem kvartalu bile su 3,1 odsto više nego godinu ranije.

Na nivou cijele države procjenjuje se da je:

prosječna cijena kvadrata novogradnje oko 5.100 evra

prosječna cijena svih tipova nekretnina oko 2.900 evra po kvadratu

medijalna cijena oko 2.600 evra po kvadratu

Niži prosjek posljedica je toga što statistika uključuje i starije stanove i nekretnine u manjim gradovima.

Koliko košta stan u Helsinkiju i drugim gradovima

Razlike između gradova su značajne. U Helsinkiju, glavnom gradu, stanovi su najskuplji i često koštaju između 200.000 i 350.000 evra.

U manjim gradovima situacija je potpuno drugačija – stan se može kupiti već za 45.000 do 70.000 evra.

Prosječna cijena starijih stanova procjenjuje se na oko 2.487 evra po kvadratnom metru. U jeftinijim dijelovima Helsinkija cijene se kreću između 1.900 i 3.000 evra po kvadratu, dok su u centru grada i dva do tri puta veće.

I pored toga, cijene su često niže nego u Zagrebu, gd‌je je kvadrat starogradnje u prosjeku dvostruko skuplji.

Najjeftinije nekretnine

Najniže cijene stanova mogu se pronaći u manjim gradovima na istoku i sjeveru Finske. U tim područjima moguće je kupiti nekretninu po izuzetno niskim cijenama.

Na primjer:

u gradu Imatra oglašavan je stan od 40 kvadrata za oko 4.700 evra

manji stanovi mogu se pronaći i za oko 19.500 evra

U praksi se većina manjih stanova u tim regionima prodaje između 20.000 i 70.000 evra.

Slična situacija je i s kućama. U nekim selima ili manjim gradovima starija kuća može se kupiti već za 15.000 evra, dok se solidne kuće najčešće prodaju za 30.000 do 80.000 evra.

Gradovi koji se često izdvajaju po nižim cijenama nekretnina su Varkaus, Imatra, Joensuu, Kajaani i Kokkola.