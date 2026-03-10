Logo
Large banner

Jedna osoba se polila benzinom i zapalila u autobusu: Ima mrtvih i povrijeđenih

Autor:

ATV

10.03.2026

22:15

Komentari:

0
Једна особа се полила бензином и запалила у аутобусу: Има мртвих и повријеђених
Foto: Pixabay

Horor scena u mjestu Kerzers u švajcarskom kantonu Frejburg - izgorio je autobus, ima više mrtvih i povrijeđenih.

Zvaničnih informacija nema, ali svjedoci kažu da je bilo jezivo.

6390cf002efb5 Gorivo

Društvo

Pumpe već na meti inspekcije: Dvije se ozbiljno istražuju

Naime, požar je zahvatio poštanski autobus, koji je u potpunosti izgorio. Iako su sve hitne službe brzo stigle na lice mjesta, nisu uspjele da spasu sve.

Kako se navodi, prema određenim izvorima, do požara je došlo kada se jedna osoba polila benzinom i zapalila u autobusu.

"Nikome nije dozvoljeno da priđe", kažu očevici sa lica mjesta.

Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: Uzrok svih političkih problema u BiH su OHR i Šmit

Zasad nije poznato koliko je tačno ljudi poginulo, a ne zna se ni stepen opekotina kod povrijeđenih, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Švajcarska

izgorio autobus

požar

benzin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanjahu poslao poruku Irancima: Naredni dani donose slobodu, budite spremni

27 min

0
Истраживање на скоро милион људи: Два поремећаја сна опасна за срце

Zdravlje

Istraživanje na skoro milion ljudi: Dva poremećaja sna opasna za srce

39 min

0
računar, haker, tehnologija

Region

Sajber napad na albanski parlament, hakeri tvrde da imaju sve mejlove poslanika

40 min

0
Само један од седам добитника великог новца на Лоту је из Српске

Društvo

Samo jedan od sedam dobitnika velikog novca na Lotu je iz Srpske

43 min

0

Više iz rubrike

Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanjahu poslao poruku Irancima: Naredni dani donose slobodu, budite spremni

27 min

0
Путин ће одликовати војника који је 68 дана сам држао положаје

Svijet

Putin će odlikovati vojnika koji je 68 dana sam držao položaje

1 h

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp zaprijetio Iranu: Biće posljedica koje "do sada nisu viđene"

1 h

0
Трећина свјетске популације погођена екстремним врућинама

Svijet

Trećina svjetske populacije pogođena ekstremnim vrućinama

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

31

U BiH zbog Irana divljaju cijene: Evo koliko je gorivo tamo

22

20

Gori gasovod u centru grada, postoji opasnost od eksplozije

22

20

Srbija nabavila balističke supersonične rakete kakve ne postoje u regionu

22

15

Jedna osoba se polila benzinom i zapalila u autobusu: Ima mrtvih i povrijeđenih

22

10

Trišić Babić: Uzrok svih političkih problema u BiH su OHR i Šmit

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner