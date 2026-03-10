Jedna osoba se polila benzinom i zapalila u autobusu: Ima mrtvih i povrijeđenih

Autor:ATV
Horor scena u mjestu Kerzers u švajcarskom kantonu Frejburg - izgorio je autobus, ima više mrtvih i povrijeđenih.
Zvaničnih informacija nema, ali svjedoci kažu da je bilo jezivo.
Naime, požar je zahvatio poštanski autobus, koji je u potpunosti izgorio. Iako su sve hitne službe brzo stigle na lice mjesta, nisu uspjele da spasu sve.
Kako se navodi, prema određenim izvorima, do požara je došlo kada se jedna osoba polila benzinom i zapalila u autobusu.
"Nikome nije dozvoljeno da priđe", kažu očevici sa lica mjesta.
Zasad nije poznato koliko je tačno ljudi poginulo, a ne zna se ni stepen opekotina kod povrijeđenih, prenosi Kurir.
Ultimaora: a Kerzers FR Svizzera. Video. — Gianni leone (@giannileone33) March 10, 2026
Un bus in fiamme, La polizia conferma che ci sono diverse persone ferite: elicottero in funzione.
Grosseinsatz in Kerzers FR%20Postauto brennt lichterloh – mehrere Verletzte
https://t.co/isz18Oapv1
