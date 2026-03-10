Тришић Бабић: Узрок свих политичких проблема у БиХ су ОХР и Шмит

Извор:
СРНА
10.03.2026
22:10
Коментари:0
Узрок свих политичких проблема у БиХ су ОХР и Кристијан Шмит, рекла је бивши вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић на "Балкан форуму" у Будимпешти.
Она је навела да су политичке кризе и изазови стално присутни у БиХ, али да безбједност никада није била угрожена и да безбједносни систем добро функционише.
"Политичка ситуација је нешто потпуно друго. За све нас у Републици Српској главни разлог политичке нестабилности је ОХР и особа која је дошла у Сарајево, а коју ми не признајемо јер и даље нема одговарајућу потврду Савјета безбједности УН", нагласила је Тришић Бабић.
Истакла је да је Шмит изазвао највећу политичку кризу у БиХ у посљедњих 30 година након потписивања Дејтонског мировног споразума.
"За нас није нормално да живимо у земљи која жели да постане дио ЕУ и која је већ 30 година на европском путу, а да у исто вријеме имамо страног владара који може да ради шта год жели, попут мијењања закона", рекла је Тришић Бабић на панел дискусији о теми "Изградња стабилног и сигурног региона кроз стратешку повезаност".
Она је навела да медијски наслови често преувеличавају безбједносна питања у БиХ, те додала да треба имати у виду да БиХ има снаге Еуфора, као и НАТО базу са одређеним бројем војника у близини Сарајева.
Што се тиче стабилности западног Балкана, истакла је да се овај регион често приказује као нестабилан.
"Сигурна сам да се то понекад ради само као изговор да бисмо били донекле искључени из одређених процеса у којима бисмо жељели да учествујемо", оцијенила је Тришић Бабић.
Говорећи о инфраструктурним и енергетским пројектима, она је навела да због Федерације БиХ није реализован пројекат изградње ауто-пута Београд-Сарајево, те да се ништа није десило ни када је ријеч о енергетици и гасу из Русије.
"Истина је да главно снабдијевање гасом које користи Сарајево, јер други дијелови БиХ углавном немају гас, долази из Русије. Застоји су и у пројектима гаса због ФБиХ", рекла је Тришић Бабић.
Према њеним ријечима, сада сви говоре о јужној интерконекцији и гасоводу који би требало да уђе у БиХ из Хрватске, али је за сада то само прича.
Тришић Бабић је навела да је у вези са овим питањем потребно промијенити неке регулативе у ФБиХ и на нивоу БиХ, као и постићи договор са Хрватском, изражавајући наду да ће се то ускоро десити.
