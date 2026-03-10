Trećina svjetske populacije pogođena ekstremnim vrućinama

Ekstremne vrućine sada utiču na jednu od tri osobe širom svijeta i ograničavaju količinu vremena koju ljudi mogu bezbjedno da provode u aktivnostima na otvorenom, pokazala su najnovija istraživanja.

Studija, koju su vodili naučnici iz organizacije "Zaštita prirode", pokazuje da klimatske promjene sve više otežavaju osnovne fizičke aktivnosti čak i zdravim odraslim osobama, dok su stariji najugroženiji.

U prosjeku, osobe starije od 65 godina sada provode oko 900 sati godišnje u uslovima kada vrućina ozbiljno ograničava aktivnost, u poređenju sa 600 sati 1950. godine.

Najteže pogođeni su stanovnici tropskih i suptropskih regiona jugozapadne i južne Azije, dijelova zapadne Afrike i zalivskih država, gdje siromašniji radnici na otvorenom nemaju pristup zaštiti poput klima-uređaja, prenosi "Gardijan".

Istraživači su mjerenjem ljudske tolerancije na toplotu i kombinovanjem sa sedam decenija globalnih i regionalnih podataka pokazali da su ograničenja života u vrućim regionima sada drastičnija nego ikada.

Starije osobe posebno trpe, jer slabije znojenje i regulacija tjelesne temperature čine fizičke aktivnosti opasnijim.

Autori studije upozoravaju da je potreban hitan odgovor - smanjenje emisija nafte, gasa i uglja, kao i ulaganja u sisteme ranog upozoravanja, infrastrukturu za hlađenje i zaštitu najugroženijih zajednica.