Trećina svjetske populacije pogođena ekstremnim vrućinama

Autor:

ATV

10.03.2026

21:20


Foto: Pexel/Fabio Partenheimer

Ekstremne vrućine sada utiču na jednu od tri osobe širom svijeta i ograničavaju količinu vremena koju ljudi mogu bezbjedno da provode u aktivnostima na otvorenom, pokazala su najnovija istraživanja.

Studija, koju su vodili naučnici iz organizacije "Zaštita prirode", pokazuje da klimatske promjene sve više otežavaju osnovne fizičke aktivnosti čak i zdravim odraslim osobama, dok su stariji najugroženiji.



Svijet

Austrijanci masovno dolaze u Sloveniju po jeftinije gorivo

U prosjeku, osobe starije od 65 godina sada provode oko 900 sati godišnje u uslovima kada vrućina ozbiljno ograničava aktivnost, u poređenju sa 600 sati 1950. godine.

Najteže pogođeni su stanovnici tropskih i suptropskih regiona jugozapadne i južne Azije, dijelova zapadne Afrike i zalivskih država, gdje siromašniji radnici na otvorenom nemaju pristup zaštiti poput klima-uređaja, prenosi "Gardijan".

Istraživači su mjerenjem ljudske tolerancije na toplotu i kombinovanjem sa sedam decenija globalnih i regionalnih podataka pokazali da su ograničenja života u vrućim regionima sada drastičnija nego ikada.



Svijet

Zaharova: Eskalira sukob na Bliskom istoku

Starije osobe posebno trpe, jer slabije znojenje i regulacija tjelesne temperature čine fizičke aktivnosti opasnijim.

Autori studije upozoravaju da je potreban hitan odgovor - smanjenje emisija nafte, gasa i uglja, kao i ulaganja u sisteme ranog upozoravanja, infrastrukturu za hlađenje i zaštitu najugroženijih zajednica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

















