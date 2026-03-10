Logo
IDF tvrdi da je likvidirao komandanta regionalne divizije Hezbolaha Hasana Salameha

ATV

10.03.2026

20:00

0
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su su da je u nedjelju uveče likvidiran komandant regionalne divizije Hezbolaha Hasan Salameh poznat i kao Abu Husein Rab. IDF je potvrdio ubistvo Salameha objavljujući i snimak vazdušnog napada, prenosi Tajms ov Izrael.

Salameh je predvodio jedinicu Nasr Hezbolaha, jednu od tri regionalne divizije u južnom Libanu koja je bila odgovorna za područje između planine Dov i grada Bint Džbejla.

U saopštenju IDF se navodi da je Salameh bio meta izraelskog vazdušnog napada na grad Džuai u južnom Libanu.

Region

Crna Gora evakuisala 210 osoba sa Bliskog istoka, prijavljeno još 215

Likvidaciju komandanta regionalne divizije Hezbolaha prvi je objavio izraelski ministar odbrane Izrael Kac.

IDF je objavio da je Salameh godinama služio na nekoliko pozicija u Hezbolahu, a preuzeo je komandu nad jedinicom Nasr Hezbolah nakon što je njegov prethodnik, Taleb Abdulah, ubijen u junu 2024. godine, prenosi RTS.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

