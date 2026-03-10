Minić: Neće biti nestašice na benzinskim pumpama u Srpskoj

Apsolutno neće biti nikakve nestašice na našim benzinskim pumpama, a juče smo podijelili spiskove za regresirani dizel, za naše poljoprivredne proizvođače i da kreće podjela regresiranog goriva, što znači da nema apsolutno nikakve potrebe za bilo kakvim gužvama i panikom, rekao je Savo Miniće premijer Srpske.

"Kada je u pitanju energetska stabilnost, Republika Srpska je stabilna, imamo povoljan hidrološki momenat u ovom trenutku, da će ovo trajati nekoliko mjeseci, predviđamo dva do tri mjeseca", rekao je Minić u Bijeljini nakon sastanka bijeljinske Privredne komore sa privrednicima.

Navodi da u međuvremenu kreće i priključak Ugljevika na sistem.

Republika Srpska Minić: Privrednicima smo na raspolaganju 24 sata

"Tako da, što se tiče električne energije tu apsolutno možemo reći da smo stabilni. Kada je u pitanju gorivo, kao jedan od bitnih elemenata, održani su sastanci sa predstavnicima benzinskih pumpi, privrednicima koji imaju naftne terminale", rekao je Minić i dodao da će u okviru mjera koje će Srpske donositi, imati i ograničenje određenih drugih marži, jer kako navodi nakon poskupljenja goriva dolazi i do poskupljenja sve ostale robe.