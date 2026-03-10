Logo
Državljanin BiH skupo platio ulazak u Hrvatsku: Uzeli mu 4.400 evra

10.03.2026

Паре
Danas je lakše nego ikada putovati. Ljudi u nekoliko klikova mogu kupiti kartu, naručiti taksi do aerodroma i istog dana završiti na drugom kraju svijeta.

Mnogi to koriste upravo da bi došli u Hrvatsku – zemlju s dugom turističkom tradicijom, prekrasnom i razvijenom obalom, čistim morem, ali i sve više zanimljivih kontinentalnih destinacija.

Procedura pri ulasku

Pri ulasku u Hrvatsku procedura nije komplikovana. Osim ako na graničnom prelazu nije gužva, što se zna dogoditi za praznike poput Božića, Uskrsa ili Praznika rada, postupak traje kratko: pokažete dokument, carina pita imate li nešto za prijaviti i gotovo.

Međutim, postoji jedno pravilo koje mnogi zanemaruju – gotovina. Svako ko prelazi granicu sa više od 10.000 evra u gotovini dužan je taj iznos prijaviti carinskim službenicima. Pravilo važi za sve: građane, turiste, vozače u tranzitu i poslovne putnike. Ako ne prijavite novac iznad dozvoljenog limita, carinici mogu izreći kaznu.

Skup propust

Primjer pokazuje koliko taj propust može biti skup. Državljanin Bosne i Hercegovine nije prijavio da kod sebe ima 20.000 evra, što je dvostruko više od dopuštenog limita. Carinska kontrola je to otkrila, nakon čega je pokrenut prekršajni postupak.

Kazna koja mu je izrečena iznosila je čak 6.600 evra. Zakon omogućuje da se dio kazne odmah plati na licu mjesta, čime se postupak brže završava. U ovom slučaju putnik je platio dvije trećine kazne, odnosno 4.400 evra, plus 30 evra troškova postupka, nakon čega se kazna smatrala podmirenom, prenosi Dnevno.

