Rekord na aukciji: Bik prodat za 143.000 evra

Na aukciji u Južnoj Australiji postavljen je novi rekord u prodaji Angus rasplodnog bika.

Bik pod imenom "Granite Ridge Velocity V42" prodat je za čak 235.000 australijskih dolara (oko 143.000 evra), čime je postao jedan od najskupljih Angus bikova ikada prodatih u toj australijskoj saveznoj državi, piše Agrarheute.

Svijet Putin će odlikovati vojnika koji je 68 dana sam držao položaje

Dugoročna investicija

Kupac je uzgojno gazdinstvo iz savezne države Novi Južni Vels, koje je odlučilo uložiti značajna sredstva u vrhunsku genetiku.

Prema riječima kupaca, bik ih je uvjerio veoma čvrstom građom, izraženim tjelesnim karakteristikama te mirnim temperamentom. Važnu ulogu u odluci o kupovini imali su i kvalitet dlake i kože, kao i vrlo dobri genetski pokazatelji proizvodnih svojstava.

U uzgoju goveda vrhunski rasplodni bikovi smatraju se dugoročnom investicijom. Jedan bik može tokom više godina snažno uticati na genetiku cijelog stada, bilo prirodnim pripustom ili korištenjem sjemena u umjetnom osjemenjivanju.

Region Kontroverzan intervju Mirjane Pajković: Napadaju je žene "koje nemaju hrabrost da budu kao ona"?

Stručnjaci iz stočarske industrije ističu kako ovako visoka cijena potvrđuje trajno snažnu potražnju za kvalitetnom Angus genetikom. Posebno uzgojna gazdinstva koja provode selekcijske programe spremna su značajno ulagati u bikove koji mogu poboljšati rast, kvalitet mesa i prilagodljivost njihovih stada.

Popularna Angus pasmina

Angus pasmina već godinama uživa veliku popularnost u svjetskom govedarstvu, ponajprije zbog kvalitetnog mesa, dobre konverzije hrane i prilagodljivosti različitim proizvodnim uslovima.

Republika Srpska Šeranić za ATV: U planu povećanje plata za sve zdravstvene radnike

Upravo zbog tih svojstava vrhunski rasplodni primjerci često postižu veoma visoke cijene na aukcijama širom svijeta.